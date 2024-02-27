https://ria.ru/20240227/ukraina-1929747705.html

СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов

СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов - РИА Новости, 27.02.2024

СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов (австралийских, в пересчете на доллары США – 3,3 миллиона – прим... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:41

2024-02-27T12:41

2024-02-27T12:41

в мире

украина

сша

афганистан

борис мишель

мария захарова

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов (австралийских, в пересчете на доллары США – 3,3 миллиона – прим. ред.) на проекты по разминированию на Украине, передает телеканал 9News."Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров", — сообщается в материале.Сопредседатель и основатель фонда Minderoo Никола Форрест заявила, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию.В сентябре глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил, что отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство. Применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы, сказал он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.

https://ria.ru/20240224/pomosch-1929317399.html

украина

сша

афганистан

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в мире, украина, сша, афганистан, борис мишель, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк)