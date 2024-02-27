https://ria.ru/20240227/ukraina-1929747705.html
СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов
СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов (австралийских, в пересчете на доллары США – 3,3 миллиона – прим... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:41
2024-02-27T12:41
2024-02-27T12:41
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борис мишель
мария захарова
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов (австралийских, в пересчете на доллары США – 3,3 миллиона – прим. ред.) на проекты по разминированию на Украине, передает телеканал 9News."Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров", — сообщается в материале.Сопредседатель и основатель фонда Minderoo Никола Форрест заявила, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию.В сентябре глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил, что отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство. Применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы, сказал он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.
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в мире, украина, сша, афганистан, борис мишель, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Украина, США, Афганистан, Борис Мишель, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
СМИ: австралийский миллиардер пожертвует Украине миллионы долларов
9News: миллиардер Форрест пожертвует 3,3 миллиона долларов Украине
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Австралийский миллиардер Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола выделили 5 миллионов долларов (австралийских, в пересчете на доллары США – 3,3 миллиона – прим. ред.) на проекты по разминированию на Украине, передает телеканал 9News
.
"Пожертвование их фонда Minderoo Foundation будет направлено на обезвреживание мин в регионах, где выращиваются основные сельскохозяйственные культуры, что устранит угрозу для фермеров", — сообщается в материале.
Сопредседатель и основатель фонда Minderoo Никола Форрест заявила, что Украина сейчас является самой заминированной страной в мире, опережая Афганистан и Сирию.
В сентябре глава делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель заявил, что отравление почвы снарядами в зоне конфликта на Украине окажет пагубное влияние на сельское хозяйство. Применение любых вооружений оставляет много неразорвавшихся боеприпасов на земле, включая землю, используемую в сельскохозяйственных целях. Это будет оказывать пагубное влияние еще долгое время на фермеров, сельскохозяйственную сферу, если эти участки не будут разминированы, сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что "из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю". По ее словам, радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется.
Лидеры G7 заявили, что наращивают помощь Украине в сфере безопасности