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Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929730809.html
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 27.02.2024
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:53
2024-02-27T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
нато
эстония
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html
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в мире, вооруженные силы украины, нато, эстония, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО, Эстония, Россия
Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк: Украина рискует не удержать линию фронта

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR.

"Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ
11:29
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.

Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон сделал дерзкое заявление о России
09:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНАТОЭстонияРоссия
 
 
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