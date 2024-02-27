https://ria.ru/20240227/ukraina-1929730809.html

Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 27.02.2024

Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T11:53

2024-02-27T11:53

2024-02-27T11:53

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR. "Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

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в мире, вооруженные силы украины, нато, эстония, россия