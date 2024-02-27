Не удержать. Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Постпред Эстонии в НАТО Юри Луйк: Украина рискует не удержать линию фронта
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Оборона ВСУ может развалиться без западной помощи, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк. Об этом пишет издание ERR.
"Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он.
"Правда в том, что удержание линии фронта в нынешнем виде для украинцев не гарантировано. Очень важно, чтобы решения о пакетах помощи украинцам, пакетах вооружений как можно скорее были приняты в Конгрессе США", — сказал он.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.