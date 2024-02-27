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Политолог: Запад не пошлет военных на Украину, несмотря на слова Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 27.02.2024 (обновлено: 11:36 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929727558.html
Политолог: Запад не пошлет военных на Украину, несмотря на слова Макрона
Политолог: Запад не пошлет военных на Украину, несмотря на слова Макрона - РИА Новости, 27.02.2024
Политолог: Запад не пошлет военных на Украину, несмотря на слова Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Запад обсуждает возможность отправки военных на Украину, на самом деле никогда официально не направит туда... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:35
2024-02-27T11:36
специальная военная операция на украине
украина
франция
эммануэль макрон
дмитрий родионов
петр фиала
нато
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Запад обсуждает возможность отправки военных на Украину, на самом деле никогда официально не направит туда французских солдат, как это не сделают и другие западные партнеры Киева из-за опасности такого шага, заявил РИА Новости политолог Дмитрий Родионов. По итогам парижской конференции по поддержке Украины Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено", сказал президент Франции. При этом премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет направлять своих военнослужащих на Украину, передало чешское агентство ЧТК. "Макрон пытается играть на чувствах своих сторонников, пытается им показать, что мы (Франция - ред.) Украину не бросим, если понадобится, даже отправим свои войска. Хотя, естественно, он никакие войска ни на какую Украину никогда в жизни не отправит, потому что это будет полный крах его политической карьеры", - сказал он. У руководства Чехии нет необходимости делать такие популистские заявления, добавил собеседник, "поэтому они говорят как есть: "Да, мы войска не отправим". Эксперт полагает, что теоретически послать силы на помощь Киеву могли бы прибалтийские государства и Польша, но только при условии, что они будут выполнять роль "группы поддержки", а воевать там преимущественно будут более крупные западные страны. "Никто в здравом уме не будет отправлять войска на Украину, потому что это фактически повод для начала Третьей мировой войны", - подчеркнул Родионов, добавив при этом, что на Украине продолжится неофициальное присутствие западных советников и кадровых военных стран НАТО в качестве наемников. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html
https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html
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украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий родионов, петр фиала, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Родионов, Петр Фиала, НАТО, В мире
Политолог: Запад не пошлет военных на Украину, несмотря на слова Макрона

Родионов: отправка войск на Украину означает крах политической карьеры Макрона

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что Запад обсуждает возможность отправки военных на Украину, на самом деле никогда официально не направит туда французских солдат, как это не сделают и другие западные партнеры Киева из-за опасности такого шага, заявил РИА Новости политолог Дмитрий Родионов.
По итогам парижской конференции по поддержке Украины Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. Согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено", сказал президент Франции. При этом премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет направлять своих военнослужащих на Украину, передало чешское агентство ЧТК.
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"Макрон пытается играть на чувствах своих сторонников, пытается им показать, что мы (Франция - ред.) Украину не бросим, если понадобится, даже отправим свои войска. Хотя, естественно, он никакие войска ни на какую Украину никогда в жизни не отправит, потому что это будет полный крах его политической карьеры", - сказал он.
У руководства Чехии нет необходимости делать такие популистские заявления, добавил собеседник, "поэтому они говорят как есть: "Да, мы войска не отправим".
Эксперт полагает, что теоретически послать силы на помощь Киеву могли бы прибалтийские государства и Польша, но только при условии, что они будут выполнять роль "группы поддержки", а воевать там преимущественно будут более крупные западные страны.
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"Никто в здравом уме не будет отправлять войска на Украину, потому что это фактически повод для начала Третьей мировой войны", - подчеркнул Родионов, добавив при этом, что на Украине продолжится неофициальное присутствие западных советников и кадровых военных стран НАТО в качестве наемников.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияЭммануэль МакронДмитрий РодионовПетр ФиалаНАТОВ мире
 
 
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