https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

Макрон рассказал, какие страны поставят снаряды Украине

Макрон рассказал, какие страны поставят снаряды Украине - РИА Новости, 27.02.2024

Макрон рассказал, какие страны поставят снаряды Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:30

2024-02-27T02:30

2024-02-27T10:45

в мире

украина

чехия

эммануэль макрон

нато

евросоюз

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ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад определит третьи страны, которые можно привлечь к поставкам боеприпасов Украине. "Топовым приоритетом являются боеприпасы. Мы готовы использовать все наши запасы из стран, где есть снаряды, и хотим определить третьи страны, которые можно привлечь в плане разных категорий снарядов, а также пойти в третьи страны за новыми решениями в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла за пределами Евросоюза возможности закупить 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые страна может поставить Украине в течение нескольких недель при финансовой поддержке со стороны США, Германии, Швеции или других стран. В начале февраля издание ЕС Politico сообщило, что Чехия ищет боеприпасы от оружейных компаний, например из Южной Кореи, Турции и Южной Африки. Позже его предложение поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html

украина

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в мире, украина, чехия, эммануэль макрон, нато, евросоюз