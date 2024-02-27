https://ria.ru/20240227/ukraina-1929676320.html

Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине

Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине - РИА Новости, 27.02.2024

Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине

К чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран, заявил в понедельник, после конференции о помощи Украине в Париже,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:16

2024-02-27T02:16

2024-02-27T02:16

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран, заявил в понедельник, после конференции о помощи Украине в Париже, премьер Чехии Петр Фиала, сообщило агентство ЧТК. "Думаю, что в конце концов эта акция получит большую поддержку, думаю, примерно 15 государств", - цитирует агентство Фиалу. По данным агентства, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил в понедельник на полях конференции, что его страна присоединится к чешской инициативе и выделит на это 100 миллионов евро. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html

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в мире, украина, чехия, петр фиала, нато, евросоюз