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Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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02:16 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929676320.html
Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине
Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине
К чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран, заявил в понедельник, после конференции о помощи Украине в Париже,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:16
2024-02-27T02:16
в мире
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран, заявил в понедельник, после конференции о помощи Украине в Париже, премьер Чехии Петр Фиала, сообщило агентство ЧТК. "Думаю, что в конце концов эта акция получит большую поддержку, думаю, примерно 15 государств", - цитирует агентство Фиалу. По данным агентства, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил в понедельник на полях конференции, что его страна присоединится к чешской инициативе и выделит на это 100 миллионов евро. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html
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в мире, украина, чехия, петр фиала, нато, евросоюз
В мире, Украина, Чехия, Петр Фиала, НАТО, Евросоюз
Премьер Чехии рассказал о поддержке инициативы по покупке снарядов Украине

Премьер Чехии: инициативу по покупке снарядов Украине могут поддержать 15 стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. К чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран, заявил в понедельник, после конференции о помощи Украине в Париже, премьер Чехии Петр Фиала, сообщило агентство ЧТК.
«
"Думаю, что в конце концов эта акция получит большую поддержку, думаю, примерно 15 государств", - цитирует агентство Фиалу.
По данным агентства, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил в понедельник на полях конференции, что его страна присоединится к чешской инициативе и выделит на это 100 миллионов евро.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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