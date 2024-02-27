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Нидерланды выделят более ста миллионов евро на снаряды для Киева - РИА Новости, 27.02.2024
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01:33 27.02.2024 (обновлено: 03:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929674036.html
Нидерланды выделят более ста миллионов евро на снаряды для Киева
Нидерланды выделят более ста миллионов евро на снаряды для Киева - РИА Новости, 27.02.2024
Нидерланды выделят более ста миллионов евро на снаряды для Киева
Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов, заявил премьер-министр Марк Рютте. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:33
2024-02-27T03:09
в мире
украина
нидерланды
киев
петр павел
марк рютте
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ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов, заявил премьер-министр Марк Рютте. В Париже в понедельник состоялась встреча по поддержке Украины с участием лидеров разных странах, среди которых был и Рютте. "Необходимо поставить (Украине - ред.) то, что мы обещали. И также посмотреть, что мы еще можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке сотен тысяч артиллерийских снарядов на Украину", - написал Рютте в соцсети Х по итогам встречи. Он напомнил, что Нидерланды намерены заключить с Украиной соглашение о безопасности, "чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет", а также гарантировать будущую безопасность Украины и Нидерландов. Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности. В феврале стало известно, что Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24. Всего на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов зарезервировано 2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, украина, нидерланды, киев, петр павел, марк рютте
В мире, Украина, Нидерланды, Киев, Петр Павел, Марк Рютте
Нидерланды выделят более ста миллионов евро на снаряды для Киева

Рютте: Нидерланды выделят более 100 млн евро на инициативу по снарядам для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов, заявил премьер-министр Марк Рютте.
В Париже в понедельник состоялась встреча по поддержке Украины с участием лидеров разных странах, среди которых был и Рютте.
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"Необходимо поставить (Украине - ред.) то, что мы обещали. И также посмотреть, что мы еще можем сделать. Именно поэтому Нидерланды выделят более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по быстрой доставке сотен тысяч артиллерийских снарядов на Украину", - написал Рютте в соцсети Х по итогам встречи.
Он напомнил, что Нидерланды намерены заключить с Украиной соглашение о безопасности, "чтобы продолжать поддерживать страну как минимум в течение следующих 10 лет", а также гарантировать будущую безопасность Украины и Нидерландов.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров.
В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности.
В феврале стало известно, что Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16, таким образом, общее количество истребителей, которые планируется поставить Киеву, составляет 24.
Всего на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов зарезервировано 2 миллиарда евро.
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