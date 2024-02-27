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В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине - РИА Новости, 27.02.2024
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01:07 27.02.2024 (обновлено: 03:23 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929672571.html
В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине
В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине - РИА Новости, 27.02.2024
В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:07
2024-02-27T03:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет за собой угрозы для безопасности. "В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера. "Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет", — подчеркнул депутат.О возможности отправки войск стран Запада на Украину также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что консенсус пока не достигнут.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240227/nato-1929671396.html
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украина, россия, в мире, роберт фицо, госдума рф, дмитрий белик, нато
Украина, Россия, В мире, Роберт Фицо, Госдума РФ, Дмитрий Белик, НАТО
В Госдуме заявили о попытке НАТО легализовать присутствие на Украине

Депутат Госдумы Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

© Фото : NATOУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : NATO
Учения НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военных на Украину. По его мнению, это повлечет за собой угрозы для безопасности.
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"В заявлении Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников. То, о чем говорит премьер Словакии, — это заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, и Фицо в этом заговоре участвовать не хочет", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Фицо один из немногих западных лидеров, кто готов бороться за интересы своей страны, даже если на карту поставлена политическая карьера.
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"Старой Европе этот конфликт уже неинтересен. В победу Украины никто не верит, как и в поражение России, а давать деньги на заведомо безнадежное дело тоже желания большого нет", — подчеркнул депутат.
О возможности отправки войск стран Запада на Украину также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, добавив, что консенсус пока не достигнут.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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