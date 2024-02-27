https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

"Долг платежом красен". Запад отказывается от данных Украине обещаний

"Долг платежом красен". Запад отказывается от данных Украине обещаний - РИА Новости, 27.02.2024

"Долг платежом красен". Запад отказывается от данных Украине обещаний

В этом месяце польские фермеры совершили уже четыре диверсии против украинских перевозчиков зерна. Ущерб — сотни тонн пшеницы, кукурузы и рапса. Ни Варшава, ни... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

2024-02-27T08:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В этом месяце польские фермеры совершили уже четыре диверсии против украинских перевозчиков зерна. Ущерб — сотни тонн пшеницы, кукурузы и рапса. Ни Варшава, ни Брюссель не спешат наказывать активистов, которые с осени периодически блокируют границу с ЕС. Как показывают опросы, большинство европейцев не верит в победу Киева над Москвой, а значит, им незачем жертвовать собственными интересами. О том, как изменились отношения партнеров, — в материале РИА Новости.Специальная польская операцияПрезидент Польши Анджей Дуда заявил, что сожалеет о блокаде, но не осуждает участников акции. По его словам, это "законный протест", к которому нужно отнестись с пониманием. В свою очередь, замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак выразил обеспокоенность тем, что украинская агропродукция вытесняет польскую на немецком рынке. Он посоветовал активистам заблокировать границу и с Германией, чтобы Берлин запретил Киеву экспорт.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов указал на политические причины кризиса. Можно сколько угодно рассуждать о дружбе, но в ЕС сильное сельскохозяйственное лобби. "Мир циничен и прагматичен", — заключил он.Зеленский считает, что поляки издеваются над украинцами. "То, что происходит на нашей западной границе, нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное, — возмутился он. — Нужна простая и понятная справедливость. Через польскую границу проходит только пять процентов нашего агроэкспорта. Поэтому в действительности дело не в зерне, а, скорее всего, в политике".В прошлом году из-за блокады украинский экспорт в Польшу сократился почти в два раза: с 234 до 128,5 миллиона долларов в месяц. Результат января — 136 миллионов. В обратном направлении ввезли агропродукции на 86,35 миллиона — это примерно соответствует среднему показателю за 2023-й.Сняли с гарантииВ ЕС все меньше верят в способность Киева одержать верх над Москвой. По данным опроса YouGov, таких не больше десяти процентов. На победу России ставят около 20 процентов. Еще 37 рассчитывают на компромисс, а остальные не определились. Исследование проводили в 12 странах: Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Греции, Австрии, Румынии и Португалии.По данным компании United Surveys, 47 процентов поляков ожидают длительного противостояния Москвы с Киевом. Семнадцать процентов считают, что победит Украина, 14 — Россия. Но большинство респондентов не рискнули давать предсказания.Неутешительные результаты исследований общественного мнения в целом совпадают с тем, что на Западе понимают под гарантиями безопасности для Украины. Первый договор такого рода заключили в январе с Великобританией, затем — с Германией и Францией. Лондон, Берлин и Париж готовы помочь Киеву перезапустить военно-промышленный комплекс, поднять обороноспособность и в целом подготовиться к вступлению в НАТО. Однако об отправке войск пока речь не идет. А деньгами и оружием киевский режим накачивали и раньше, правда, в последнее время этот процесс замедлился."Гаранты безопасности" подчеркивают, что помощь не безусловна. Во-первых, предстоит согласование внутри НАТО и на уровне парламентов. Во-вторых, как указал канцлер ФРГ Олаф Шольц, Украина должна продолжить демократические реформы. По словам главы комитета Верховной рады по внешней политике Александра Мережко, по сути, тут не юридические обязательства, а "морально-политические" обещания.Надежд не осталосьГлава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко назвал эти документы "пустыми", никого ни к чему не обязывающими. "К примеру, Шольц уйдет в отставку, и Германия ничего не будет должна Украине. Новые власти заявят, что то соглашение заключала бывшая правящая коалиция, а нынешняя не имеет к нему никакого отношения. Может быть, есть какие-то секретные протоколы, но нам о них ничего не известно", — объяснил он в интервью одному из местных медиа.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов в беседе с РИА Новости отметил, что социологи уже полгода фиксируют нарастающую усталость европейцев от российско-украинского конфликта. Люди не понимают, куда уходят их налоги. Особенно это стало актуальным после провала контрнаступления ВСУ."Усталость чувствуется и в этих "гарантиях", и в том, как Запад исполняет прежние обещания. Если бы сейчас Великобритания, Франция и Германия решились отправить войска на Украину, их бы захлестнули куда более сильные протесты, чем сейчас в Польше. Что касается акций на границе, то свободный провоз зерна два года назад казался мелочью, но сегодня все почувствовали последствия", — говорит эксперт.Польско-украинский конфликт уже обострился настолько, что Варшава не видит путей урегулирования, добавляет он. Официальные лица отказываются от встреч с представителями Киева. По сути, все сводится к тому, что Украина должна отказаться от предоставленных ранее льгот. Очевидно, то же самое было бы с гарантиями безопасности, даже если бы они были настоящими, а не фиктивными, как сейчас.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

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в мире, киев, украина, польша, алексей данилов, константин бондаренко, олаф шольц, вооруженные силы украины