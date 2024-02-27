https://ria.ru/20240227/udar-1929801747.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области

Украинские войска атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:33

2024-02-27T15:33

2024-02-27T15:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы", - написал Сальдо. По его словам, следователи документируют факт преступления. "Враг ответит за все свои злодеяния", - заверил губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия