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ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 27.02.2024 (обновлено: 15:37 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/udar-1929801747.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области
Украинские войска атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:33
2024-02-27T15:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы", - написал Сальдо. По его словам, следователи документируют факт преступления. "Враг ответит за все свои злодеяния", - заверил губернатор. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240227/vsu-1929699806.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по Херсонской области

Сальдо заявил о ракетной атаке ВСУ на село Железный Порт в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия ракетного удара ВСУ в селе Железный Порт Голопристанского округа
Последствия ракетного удара ВСУ в селе Железный Порт Голопристанского округа - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия ракетного удара ВСУ в селе Железный Порт Голопристанского округа
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали ракетой село Железный Порт в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Киевская хунта совершила очередной теракт против херсонцев — в результате прилета ракеты разрушен жилой дом в селе Железный Порт Голопристанского округа. Предварительно, без жертв. Спасатели осматривают завалы", - написал Сальдо.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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По его словам, следователи документируют факт преступления.
"Враг ответит за все свои злодеяния", - заверил губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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