https://ria.ru/20240227/turizm-1929871221.html
МСП в сфере туризма получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов
МСП в сфере туризма получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов - РИА Новости, 27.02.2024
МСП в сфере туризма получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов
Малые и средние предприятия, работающие в сфере туризма, получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов на туризм по нацпроекту в 2023 году, что на 64%... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:29
2024-02-27T21:29
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Малые и средние предприятия, работающие в сфере туризма, получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов на туризм по нацпроекту в 2023 году, что на 64% больше по сравнению с аналогичными показателями 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России. "Малые и средние предприятия, работающие в сфере туризма, получили в 2023 году льготное финансирование на общую сумму свыше 59 миллиардов рублей. Это на 64% больше аналогичного показателя 2022, а в сравнении с 2019 годом, когда нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" только был запущен, отмечен прирост почти в пять раз", - говорится в сообщении. Регионами-лидерами по объему привлеченного финансирования стали Москва с общей суммой 8,7 миллиарда рублей, Краснодарский край (3,9 миллиарда рублей) и Новосибирская область (3,5 миллиарда рублей), а также Санкт-Петербург и Республика Татарстан (3 и 2,1 миллиарда рублей). В Топ-10 по общему объему полученного льготного финансирования вошли: Свердловская и Иркутская области (по 1,8 миллиарда рублей в каждом регионе), Республика Башкирия (1,6 миллиарда рулей), Ростовская и Московская области (1,6 и 1,4 миллиарда рублей). "Предприниматели получили финансовую поддержку как по программам льготного кредитования для реализации новых проектов, так и в виде гарантий и поручительств участников национальной гарантийной системы. По инвесткредитованию было привлечено 37,4 миллиарда рублей, в том числе 11 миллиардов рублей - на строительство новых объектов размещения и расширение номерного фонда", - добавил там же генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Москва, Краснодарский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
МСП в сфере туризма получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов
МСП по туризму получили почти 60 миллиардов рублей льготных кредитов в 2023 году