https://ria.ru/20240227/tsingan-1929764080.html
Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая
Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая - РИА Новости, 27.02.2024
Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая
Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, покинул пост представителя высшего законодательного органа... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:43
2024-02-27T13:43
2024-02-27T13:43
в мире
китай
тяньцзинь
цинь ган
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886184333_0:280:3032:1986_1920x0_80_0_0_102257a6e72328aedbb9c2094fbcd66b.jpg
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, покинул пост представителя высшего законодательного органа КНР, следует из заявления Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва. "Постоянный комитет муниципального собрания народных представителей Тяньцзиня принял решение принять отставку Цинь Гана с поста представителя Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.Документ опубликован в преддверии проведения второй сессии ВСНП 14-го созыва, которая откроется 5 марта 2024 года. Сессия ВСНП является главным внутриполитическим событием года в Китае. Парламент КНР 25 июля прошлого года объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
https://ria.ru/20231024/kitay-1904925322.html
китай
тяньцзинь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886184333_381:79:3007:2048_1920x0_80_0_0_671f5c8b45ca8babb5ce47e8cda94a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тяньцзинь, цинь ган, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тяньцзинь, Цинь Ган, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая
Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, покинул пост представителя высшего законодательного органа КНР, следует из заявления Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва.
«
"Постоянный комитет муниципального собрания народных представителей Тяньцзиня принял решение принять отставку Цинь Гана с поста представителя Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Документ опубликован в преддверии проведения второй сессии ВСНП 14-го созыва, которая откроется 5 марта 2024 года. Сессия ВСНП является главным внутриполитическим событием года в Китае.
Парламент КНР 25 июля прошлого года объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
Ли Шанфу сняли с должности министра обороны Китая