https://ria.ru/20240227/tsingan-1929764080.html

Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая

Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая - РИА Новости, 27.02.2024

Экс-глава МИД КНР Цинь Ган покинул пост члена парламента Китая

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, покинул пост представителя высшего законодательного органа... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:43

2024-02-27T13:43

2024-02-27T13:43

в мире

китай

тяньцзинь

цинь ган

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который не появлялся на публике с июля прошлого года, покинул пост представителя высшего законодательного органа КНР, следует из заявления Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) 14-го созыва. "Постоянный комитет муниципального собрания народных представителей Тяньцзиня принял решение принять отставку Цинь Гана с поста представителя Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва", - говорится в заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.Документ опубликован в преддверии проведения второй сессии ВСНП 14-го созыва, которая откроется 5 марта 2024 года. Сессия ВСНП является главным внутриполитическим событием года в Китае. Парламент КНР 25 июля прошлого года объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.

https://ria.ru/20231024/kitay-1904925322.html

китай

тяньцзинь

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в мире, китай, тяньцзинь, цинь ган, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей