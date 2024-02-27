https://ria.ru/20240227/tsb-1929870397.html
Инфляционное давление в России постепенно ослабевает, сообщили в ЦБ
Инфляционное давление в России постепенно ослабевает, сообщили в ЦБ - РИА Новости, 27.02.2024
Инфляционное давление в России постепенно ослабевает, сообщили в ЦБ
Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме по итогам... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:18
2024-02-27T21:18
2024-02-27T21:21
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме по итогам февральского заседания совета директоров ЦБ РФ. "Участники обсуждения отметили, что если во время декабрьского заседания были вопросы относительно степени и скорости подстройки экономики и инфляции к повышениям ключевой ставки, то в последние месяцы стало очевидно, что действие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики ускорилось по всем каналам", - говорится в материале, отражающем ключевые моменты обсуждения при подготовке решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Отмечается, что, в частности, возросли ставки на кредитном и депозитном рынках, скорректировались импорт и курс рубля, снизились инфляционные ожидания всех экономических агентов, сократились темпы расширения кредитных портфелей, активно росли сбережения. "Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности", - указано в документе. "В ходе дискуссии обсуждались риски того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне", - отмечается в материале. Начиная с пандемии инфляция большую часть времени была повышенной в силу факторов как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий хотя и снизились с пиковых значений, но остаются высокими и незаякоренными. В документе отмечается, что в результате возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Инфляционное давление в России постепенно ослабевает, сообщили в ЦБ
ЦБ: перенос эффекта повышения ставки ускорился, инфляционное давление ослабевает
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме
по итогам февральского заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Участники обсуждения отметили, что если во время декабрьского заседания были вопросы относительно степени и скорости подстройки экономики и инфляции к повышениям ключевой ставки, то в последние месяцы стало очевидно, что действие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики ускорилось по всем каналам", - говорится в материале, отражающем ключевые моменты обсуждения при подготовке решения ЦБ РФ по ключевой ставке.
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Отмечается, что, в частности, возросли ставки на кредитном и депозитном рынках, скорректировались импорт и курс рубля, снизились инфляционные ожидания всех экономических агентов, сократились темпы расширения кредитных портфелей, активно росли сбережения.
"Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности", - указано в документе.
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"В ходе дискуссии обсуждались риски того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне", - отмечается в материале.
Начиная с пандемии инфляция большую часть времени была повышенной в силу факторов как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий хотя и снизились с пиковых значений, но остаются высокими и незаякоренными. В документе отмечается, что в результате возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий.
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