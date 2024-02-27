https://ria.ru/20240227/trava-1929792802.html
Пермские депутаты установили требования к местным газонам
Пермские депутаты установили требования к местным газонам - РИА Новости, 27.02.2024
Пермские депутаты установили требования к местным газонам
Депутаты Пермской городской думы установили требования к содержанию газонов, в частности, добавили в перечень его новые виды, а высота травы должна быть не... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:00
2024-02-27T15:00
2024-02-27T15:02
общество
пермская городская дума
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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Пермской городской думы установили требования к содержанию газонов, в частности, добавили в перечень его новые виды, а высота травы должна быть не более 15 сантиметров, указано на сайте законодательного органа. На заседании во вторник депутаты гордумы обсудили, какими должны быть газоны в городе. "Проектом решения в Правилах благоустройства закрепляется ряд показателей состояния для различных видов газонов, снимаются ограничения по кошению газонов с системой автоматического полива", - указано на сайте думы. Из документа следует, что гордума добавляет новые виды газонов в правила благоустройства: партерный (парадный), луговой, мавританский (цветущий), обыкновенный, спортивный, а также определяет для них высоту травостоя (нижняя граница - четыре сантиметра, верхняя - 15). Также городские парламентарии на заседании определили правила строительства и ремонта пешеходных улиц вдоль кромок оврагов, лесов, парков и речных долин.
https://ria.ru/20230331/shtraf-1862029284.html
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общество, пермская городская дума
Общество, Пермская городская дума
Пермские депутаты установили требования к местным газонам
Пермские депутаты определили виды и высоту травы на местных газонах
ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости.
Депутаты Пермской городской думы установили требования к содержанию газонов, в частности, добавили в перечень его новые виды, а высота травы должна быть не более 15 сантиметров, указано на сайте законодательного органа.
На заседании во вторник депутаты гордумы обсудили, какими должны быть газоны в городе.
«
"Проектом решения в Правилах благоустройства закрепляется ряд показателей состояния для различных видов газонов, снимаются ограничения по кошению газонов с системой автоматического полива", - указано на сайте думы.
Из документа следует, что гордума добавляет новые виды газонов в правила благоустройства: партерный (парадный), луговой, мавританский (цветущий), обыкновенный, спортивный, а также определяет для них высоту травостоя (нижняя граница - четыре сантиметра, верхняя - 15).
Также городские парламентарии на заседании определили правила строительства и ремонта пешеходных улиц вдоль кромок оврагов, лесов, парков и речных долин.
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