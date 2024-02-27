https://ria.ru/20240227/trava-1929792802.html

Пермские депутаты установили требования к местным газонам

Пермские депутаты установили требования к местным газонам - РИА Новости, 27.02.2024

Пермские депутаты установили требования к местным газонам

Депутаты Пермской городской думы установили требования к содержанию газонов, в частности, добавили в перечень его новые виды, а высота травы должна быть не... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:00

2024-02-27T15:00

2024-02-27T15:02

общество

пермская городская дума

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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Пермской городской думы установили требования к содержанию газонов, в частности, добавили в перечень его новые виды, а высота травы должна быть не более 15 сантиметров, указано на сайте законодательного органа. На заседании во вторник депутаты гордумы обсудили, какими должны быть газоны в городе. "Проектом решения в Правилах благоустройства закрепляется ряд показателей состояния для различных видов газонов, снимаются ограничения по кошению газонов с системой автоматического полива", - указано на сайте думы. Из документа следует, что гордума добавляет новые виды газонов в правила благоустройства: партерный (парадный), луговой, мавританский (цветущий), обыкновенный, спортивный, а также определяет для них высоту травостоя (нижняя граница - четыре сантиметра, верхняя - 15). Также городские парламентарии на заседании определили правила строительства и ремонта пешеходных улиц вдоль кромок оврагов, лесов, парков и речных долин.

https://ria.ru/20230331/shtraf-1862029284.html

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общество, пермская городская дума