https://ria.ru/20240227/terakt-1929682697.html
Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал "Уралвагонзавод"
Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал "Уралвагонзавод" - РИА Новости, 27.02.2024
Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал "Уралвагонзавод"
Мужчина, обвиняемый в подготовке теракта на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал РИА Новости, что изначально должен был провести разведку... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:20
2024-02-27T05:20
2024-02-27T10:12
россия
рубцовск
алтайский край
уралвагонзавод
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Мужчина, обвиняемый в подготовке теракта на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал РИА Новости, что изначально должен был провести разведку на Уралвагонзаводе. "Маленький город Рубцовск, там есть Уралвагонзавод, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку", — сказал он.Уроженца Челябинской области задержали в Рубцовске в начале октября. В квартире у него обнаружили самодельную бомбу, которую он планировал взорвать в День города. Злоумышленник признался, его его завербовала проукраинская террористическая организация "Легион "Свобода России"*, причем он сам вышел на контакт с ней, так как хотел воевать на стороне Украины."Через Telegram я с ними и связался, они сказали "возможно все" и дали мне анкету. И там у них же не одно направление, много направлений… Я, естественно, написал в боевое крыло, хотел именно в боевое крыло поехать… Именно на Украину", — объяснил обвиняемый.Но кураторы сперва предложили ему выполнить задание на территории России, куда он выехал из Киргизии, где прятался от мобилизации. Позже кураторы поменяли цель — теперь это была администрация Рубцовска."Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип наверное, у тебя там мама с папой живут, тебе на них не наплевать, а там (на Алтае. — Прим. ред.) — это уже не Россия", — сказал обвиняемый.По его словам, он должен был взорвать здание мэрии, для чего изготовил бомбу. Замаскировать ее планировалось грибами."Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти… Как грибник", — добавил мужчина.По его словам, операция была очень рискованной и шансов выжить у него практически не было. Но сотрудники ФСБ задержали его прежде, чем кураторы успели передать ему инструкцию к детонатору и тем самым спасли ему жизнь. А "коллеги" из легиона попросту бросили его и после задержания не прислали ни одной посылки, посетовал мужчина. Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статьям о покушении на совершение теракта и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения.* Запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рубцовск, алтайский край, уралвагонзавод, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Рубцовск, Алтайский край, Уралвагонзавод, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске интересовал "Уралвагонзавод"
Обвиняемого в подготовке теракта в Алтайском крае интересовал "Уралвагонзавод"
БАРНАУЛ, 27 фев — РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Мужчина, обвиняемый в подготовке теракта на центральной площади Рубцовска в Алтайском крае, рассказал РИА Новости, что изначально должен был провести разведку на Уралвагонзаводе.
«
"Маленький город Рубцовск, там есть Уралвагонзавод, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку", — сказал он.
Уроженца Челябинской области задержали в Рубцовске в начале октября. В квартире у него обнаружили самодельную бомбу, которую он планировал взорвать в День города. Злоумышленник признался, его его завербовала проукраинская террористическая организация "Легион "Свобода России"*, причем он сам вышел на контакт с ней, так как хотел воевать на стороне Украины.
"Через Telegram я с ними и связался, они сказали "возможно все" и дали мне анкету. И там у них же не одно направление, много направлений… Я, естественно, написал в боевое крыло, хотел именно в боевое крыло поехать… Именно на Украину", — объяснил обвиняемый.
Но кураторы сперва предложили ему выполнить задание на территории России
, куда он выехал из Киргизии
, где прятался от мобилизации. Позже кураторы поменяли цель — теперь это была администрация Рубцовска.
«
"Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип наверное, у тебя там мама с папой живут, тебе на них не наплевать, а там (на Алтае. — Прим. ред.) — это уже не Россия", — сказал обвиняемый.
По его словам, он должен был взорвать здание мэрии, для чего изготовил бомбу. Замаскировать ее планировалось грибами.
"Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти… Как грибник", — добавил мужчина.
По его словам, операция была очень рискованной и шансов выжить у него практически не было. Но сотрудники ФСБ задержали его прежде, чем кураторы успели передать ему инструкцию к детонатору и тем самым спасли ему жизнь. А "коллеги" из легиона попросту бросили его и после задержания не прислали ни одной посылки, посетовал мужчина.
Против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по статьям о покушении на совершение теракта и о незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемому грозит вплоть до пожизненного заключения.
* Запрещенная в России террористическая организация
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