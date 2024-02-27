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Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома - РИА Новости, 27.02.2024
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13:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/telo-1929767941.html
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома - РИА Новости, 27.02.2024
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома
Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
нижегородская область
городец
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Найдено тело молодого человека, которого искали в Городце", – сказал собеседник агентства. Предположительно, он покончил с собой. Ранее МВД региона сообщило о том, что утром во вторник в полицию обратился мужчина, сын которого ночью ушел из дома. Юношу объявили в розыск, в местах его возможного появления были выставлены наряды полиции и Росгвардии. По данным местных СМИ, полиция дежурила возле школ, на выезде из города и на въезде в Нижний Новгород наряды ДПС проверяли транспорт.
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нижегородская область
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нижегородская область, городец, происшествия
Нижегородская область, Городец, Происшествия
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома

В нижегородском Городце нашли тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Найдено тело молодого человека, которого искали в Городце", – сказал собеседник агентства.
Предположительно, он покончил с собой.
Ранее МВД региона сообщило о том, что утром во вторник в полицию обратился мужчина, сын которого ночью ушел из дома. Юношу объявили в розыск, в местах его возможного появления были выставлены наряды полиции и Росгвардии. По данным местных СМИ, полиция дежурила возле школ, на выезде из города и на въезде в Нижний Новгород наряды ДПС проверяли транспорт.
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