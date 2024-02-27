https://ria.ru/20240227/telo-1929767941.html

Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома

Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома - РИА Новости, 27.02.2024

Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома

Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:53

2024-02-27T13:53

2024-02-27T13:53

нижегородская область

городец

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Найдено тело молодого человека, которого искали в Городце", – сказал собеседник агентства. Предположительно, он покончил с собой. Ранее МВД региона сообщило о том, что утром во вторник в полицию обратился мужчина, сын которого ночью ушел из дома. Юношу объявили в розыск, в местах его возможного появления были выставлены наряды полиции и Росгвардии. По данным местных СМИ, полиция дежурила возле школ, на выезде из города и на въезде в Нижний Новгород наряды ДПС проверяли транспорт.

https://ria.ru/20240225/rassledovanie-1929418642.html

нижегородская область

городец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, городец, происшествия