https://ria.ru/20240227/telo-1929767941.html
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома - РИА Новости, 27.02.2024
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома
Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
нижегородская область
городец
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома, обнаружили в городе Городец Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Найдено тело молодого человека, которого искали в Городце", – сказал собеседник агентства. Предположительно, он покончил с собой. Ранее МВД региона сообщило о том, что утром во вторник в полицию обратился мужчина, сын которого ночью ушел из дома. Юношу объявили в розыск, в местах его возможного появления были выставлены наряды полиции и Росгвардии. По данным местных СМИ, полиция дежурила возле школ, на выезде из города и на въезде в Нижний Новгород наряды ДПС проверяли транспорт.
https://ria.ru/20240225/rassledovanie-1929418642.html
нижегородская область
городец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, городец, происшествия
Нижегородская область, Городец, Происшествия
Источник: в Нижегородской области нашли тело подростка, ушедшего из дома
В нижегородском Городце нашли тело 18-летнего юноши, ушедшего из дома