https://ria.ru/20240227/telegram-1929800019.html

Telegram восстановил работу после массового сбоя

Telegram восстановил работу после массового сбоя - РИА Новости, 27.02.2024

Telegram восстановил работу после массового сбоя

Telegram восстановил работу в России, убедились корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:25

2024-02-27T15:25

2024-02-27T17:29

технологии

россия

максут шадаев

telegram

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Telegram восстановил работу в России, убедились корреспонденты РИА Новости.На сервисе Downradar сейчас жалоб нет, хотя до этого поступало множество сообщений о проблемах с мессенджером, а также YouTube, Viber и WhatsApp. В Минцифры отметили, что сбой зафиксировали и в других странах. Ведомство пообещало, что вместе с Роскомнадзором выяснит причины неполадок. В России это уже второй крупный сбой в Telegram за месяц, предыдущий зафиксировали 18 февраля. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора тогда назвал причиной проблемы с функционированием внутренней инфраструктуры сервиса. В конце января российские пользователи столкнулись с недоступностью сайтов доменной зоны .ru. В Минцифры объяснили, что сбой связан связан с глобальной инфраструктурой DNSSEC (набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). В феврале глава ведомства Максут Шадаев рассказал о результатах расследования — это была техническая проблема, следов внешнего вмешательства не обнаружили.

https://ria.ru/20240220/sboy-1928426327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, максут шадаев, telegram, youtube