https://ria.ru/20240227/telegram-1929781957.html

Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram

Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram - РИА Новости, 27.02.2024

Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram

Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:29

2024-02-27T14:29

2024-02-27T14:29

технологии

россия

telegram

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp. "Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры. Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве. Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.

https://ria.ru/20240226/mgts-1929663610.html

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технологии, россия, telegram, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)