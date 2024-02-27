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Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram - РИА Новости, 27.02.2024
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14:29 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/telegram-1929781957.html
Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram
Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram - РИА Новости, 27.02.2024
Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram
Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:29
2024-02-27T14:29
технологии
россия
telegram
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp. "Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры. Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве. Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.
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технологии, россия, telegram, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Telegram, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Минцифры выяснит причины сбоя в работе Telegram

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя в работе Telegram и других сервисов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Работа мессенджера Telegram и других сервисов в России восстанавливается, идут совместные работы с Роскомнадзором над установлением причины инцидента, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
"Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", - говорится в сообщении Минцифры.
Там добавили, что сбой в работе Telegram был также зафиксирован и в других странах. "Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах", - отметили в министерстве.
Роскомнадзор ранее во вторник сообщал, что массовые сбои в работе мессенджера Telegram фиксируются на территории России, США, Германии и других стран.
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