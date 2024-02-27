https://ria.ru/20240227/taurus-1929845031.html

Посол России в ФРГ призвал готовиться к любому сценарию по Taurus для ВСУ

Посол России в ФРГ призвал готовиться к любому сценарию по Taurus для ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

Посол России в ФРГ призвал готовиться к любому сценарию по Taurus для ВСУ

России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

2024-02-27T18:30

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. России необходимо готовиться к любому сценарию в вопросе возможных поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА Новости, комментируя принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу. В принятом проекте резолюции крылатые ракеты Taurus напрямую не упомянуты."Решение по поставкам принимает не бундестаг, а правительство. Позиция канцлера ФРГ по "Таурусам" пока сдержанная. Тем не менее нам надо быть готовыми к любому развитию", - сказал Нечаев.По его словам, не стоит переоценивать факт отсутствия прямого упоминания ракет Taurus в тексте резолюции. "Не стал бы переоценивать значение этого факта. Германская сторона, начав с поставок Киеву защитных касок, ранее неоднократно пересекала свои же "красные линии" и сегодня лидирует в Европе по поставкам ВСУ самой широкой номенклатуры вооружений, включая гаубицы, тяжёлые танки, системы ПВО и т.д.", - добавил он.При этом глава дипмиссии выразил уверенность, что оборонная промышленность России справится с новыми поставками Киеву. "Что касается так называемых западных "вундерваффе", то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь", - сказал Нечаев. Посол также отметил, что "любая военная поставка Украине - это новые жертвы и затягивание конфликта".

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сергей нечаев (дипломат), германия, вооруженные силы украины