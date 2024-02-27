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Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:41 27.02.2024 (обновлено: 04:06 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/tanki-1929679375.html
Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой
Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 27.02.2024
Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой
Войска Украины применили на авдеевском участке фронта не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них в этом районе фронта не осталось,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:41
2024-02-27T04:06
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
авдеевка
виктор мураховский
денис пушилин
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Войска Украины применили на авдеевском участке фронта не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них в этом районе фронта не осталось, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. &quot;На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки&quot;, — сказал аналитик.Он отметил, что "применяемые ВСУ американские танки Abrams M1A1 FEP имеют урезанную версию бронирования — сняты комплекты урановой брони, а также урезанную версию комплекта связи". "Помимо этого, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Скорее легкая цель для наших", — сказал специалист. Ранее в Telegram распространилось видео применения одного из танков Abrams украинскими войсками на авдеевском направлении. В ролике показано, как танк американского производства движется по грунтовой дороге в сельской местности и ведет огонь по каким-то целям в лесополосе. Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Telegram также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии. Российские Вооруженные силы в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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украина, донецкая народная республика, авдеевка, виктор мураховский, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Виктор Мураховский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, В мире
Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой

Мураховский: ВСУ применили под Авдеевкой танки Abrams, так как другие кончились

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Войска Украины применили на авдеевском участке фронта не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них в этом районе фронта не осталось, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
«

"На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки", — сказал аналитик.

Он отметил, что "применяемые ВСУ американские танки Abrams M1A1 FEP имеют урезанную версию бронирования — сняты комплекты урановой брони, а также урезанную версию комплекта связи".
"Помимо этого, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Скорее легкая цель для наших", — сказал специалист.
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Ранее в Telegram распространилось видео применения одного из танков Abrams украинскими войсками на авдеевском направлении. В ролике показано, как танк американского производства движется по грунтовой дороге в сельской местности и ведет огонь по каким-то целям в лесополосе.
Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Telegram также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.
Российские Вооруженные силы в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
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Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВиктор МураховскийДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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