https://ria.ru/20240227/tanki-1929679375.html

Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой

Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 27.02.2024

Аналитик рассказал, почему ВСУ применили танки Abrams под Авдеевкой

Войска Украины применили на авдеевском участке фронта не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них в этом районе фронта не осталось,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T03:41

2024-02-27T03:41

2024-02-27T04:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Войска Украины применили на авдеевском участке фронта не менее взвода американских танков Abrams, потому что других у них в этом районе фронта не осталось, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. "На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки", — сказал аналитик.Он отметил, что "применяемые ВСУ американские танки Abrams M1A1 FEP имеют урезанную версию бронирования — сняты комплекты урановой брони, а также урезанную версию комплекта связи". "Помимо этого, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Скорее легкая цель для наших", — сказал специалист. Ранее в Telegram распространилось видео применения одного из танков Abrams украинскими войсками на авдеевском направлении. В ролике показано, как танк американского производства движется по грунтовой дороге в сельской местности и ведет огонь по каким-то целям в лесополосе. Как сообщил в понедельник РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, первый Abrams, задействованный ВСУ в зоне спецоперации, уничтожен в районе Авдеевки. В Telegram также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии. Российские Вооруженные силы в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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украина, донецкая народная республика, авдеевка, виктор мураховский, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире