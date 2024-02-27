https://ria.ru/20240227/svo-1929785627.html
Ученики омских школ и колледжей оказывают поддержку военным в зоне СВО
Ученики омских школ и колледжей оказывают поддержку военным в зоне СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Ученики омских школ и колледжей оказывают поддержку военным в зоне СВО
Учащиеся школ, колледжей и учреждений допобразования Омска и области отправляют гуманитарную помощь для военных в зоне СВО, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:33
2024-02-27T14:33
2024-02-27T14:33
надежные люди
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павлоградский район
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Учащиеся школ, колледжей и учреждений допобразования Омска и области отправляют гуманитарную помощь для военных в зоне СВО, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Школьники и студенты участвуют в патриотических акциях, собирают продукты, плетут маскировочные сети, шьют одежду, делают окопные свечи. Так, в Глинкинской школе Павлоградского района Омской области прошла акция "Своих не бросаем". Дети, родители и педагоги делают блиндажные свечи, вяжут носки и варежки и передают их военным. "Школьники, родители, коллектив школы и детского сада собрали продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости для бойцов СВО. Гуманитарную помощь передадут волонтерскому движению "Луч добра Павлоградка" для отправки в зону СВО. В омской школе № 97 имени Любови Полищук также собрали гуманитарную помощь солдатам. Все посылки в ближайшее время отправятся бойцам СВО", - уточнили в пресс-службе. Школьники из юнармейского отряда "Молодая гвардия" Большереченского района продолжают делать заготовки для домашних супов. Ребята сушат овощи и собирают суповые наборы для бойцов СВО. Центр технического творчества "Мечта" участвует в благотворительной акции "Добрые сердца" и собирает гуманитарную помощь бойцам СВО. "Студенты и сотрудники Омского педагогического колледжа № 1 поддерживают российских военнослужащих. Они отправили "добрые" браслеты в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, собранным студентами и сотрудниками колледжа", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240227/svo-1929748410.html
https://ria.ru/20240227/svo-1929749139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омск, павлоградский район, омская область, молодая гвардия
Надежные люди, Омск, Павлоградский район, Омская область, Молодая гвардия
Ученики омских школ и колледжей оказывают поддержку военным в зоне СВО
Юнармейцы и школьники из Омска собирают гумпомощь для бойцов СВО
ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Учащиеся школ, колледжей и учреждений допобразования Омска и области отправляют гуманитарную помощь для военных в зоне СВО, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Школьники и студенты участвуют в патриотических акциях, собирают продукты, плетут маскировочные сети, шьют одежду, делают окопные свечи. Так, в Глинкинской школе Павлоградского района Омской области прошла акция "Своих не бросаем". Дети, родители и педагоги делают блиндажные свечи, вяжут носки и варежки и передают их военным.
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"Школьники, родители, коллектив школы и детского сада собрали продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости для бойцов СВО. Гуманитарную помощь передадут волонтерскому движению "Луч добра Павлоградка" для отправки в зону СВО. В омской школе № 97 имени Любови Полищук также собрали гуманитарную помощь солдатам. Все посылки в ближайшее время отправятся бойцам СВО", - уточнили в пресс-службе.
Школьники из юнармейского отряда "Молодая гвардия" Большереченского района продолжают делать заготовки для домашних супов. Ребята сушат овощи и собирают суповые наборы для бойцов СВО. Центр технического творчества "Мечта" участвует в благотворительной акции "Добрые сердца" и собирает гуманитарную помощь бойцам СВО.
"Студенты и сотрудники Омского педагогического колледжа № 1 поддерживают российских военнослужащих. Они отправили "добрые" браслеты в зону СВО вместе с гуманитарным грузом, собранным студентами и сотрудниками колледжа", - добавили в пресс-службе.
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