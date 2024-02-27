https://ria.ru/20240227/sud-1929859607.html

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу - РИА Новости, 27.02.2024

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу

Суд в Саратовской области во вторник повторно вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, бывшему сотруднику... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:49

2024-02-27T19:49

2024-02-27T19:49

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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области во вторник повторно вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, бывшему сотруднику полиции Ивану Пивоварову по уголовному делу об избиении сожительницы, сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка №3 города Балаково. Ранее саратовское информагентство "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября 2022 года проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил женщину, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также были опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров. Ивану Пивоварову по уголовному делу частного обвинения предъявлялось обвинение по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мировой суд 16 марта 2023 года оправдал его "за отсутствием события преступления". Балаковский районный суд 31 мая отменил приговор и снова оправдал подсудимого "за отсутствием состава преступления". Кассационный суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. "(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства. Как следует из карточки дела на сайте судебного участка №3 Балаково, дело рассматривалось мировым судьей Алексеем Петровым с декабря прошлого года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как сообщал кассационный суд, согласно материалам дела, 9 сентября 2022 года между бывшим заместителем отделения ГИБДД Пивоваровым и потерпевшей произошел конфликт в связи с прекращением отношений между ними. В ходе конфликта на фоне сложившейся неприязни Пивоваров причинил потерпевшей телесные повреждения. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию и в последующем за получением медицинской помощи. Ранее после обращения Хрусловой прокуратура региона изъяла материал проверки из полиции и поручила органам СК проверить заявление женщины. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что сын вице-губернатора должен лишиться работы в правоохранительных органах и понести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

https://ria.ru/20240226/delo-1929611069.html

https://ria.ru/20240212/arest-1926889244.html

https://ria.ru/20240125/arest-1923498788.html

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происшествия, балаково, саратовская область, россия, владимир бурматов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф