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Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу - РИА Новости, 27.02.2024
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19:49 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/sud-1929859607.html
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу - РИА Новости, 27.02.2024
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу
Суд в Саратовской области во вторник повторно вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, бывшему сотруднику... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:49
2024-02-27T19:49
происшествия
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области во вторник повторно вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, бывшему сотруднику полиции Ивану Пивоварову по уголовному делу об избиении сожительницы, сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка №3 города Балаково. Ранее саратовское информагентство "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября 2022 года проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил женщину, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также были опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров. Ивану Пивоварову по уголовному делу частного обвинения предъявлялось обвинение по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мировой суд 16 марта 2023 года оправдал его "за отсутствием события преступления". Балаковский районный суд 31 мая отменил приговор и снова оправдал подсудимого "за отсутствием состава преступления". Кассационный суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. "(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства. Как следует из карточки дела на сайте судебного участка №3 Балаково, дело рассматривалось мировым судьей Алексеем Петровым с декабря прошлого года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как сообщал кассационный суд, согласно материалам дела, 9 сентября 2022 года между бывшим заместителем отделения ГИБДД Пивоваровым и потерпевшей произошел конфликт в связи с прекращением отношений между ними. В ходе конфликта на фоне сложившейся неприязни Пивоваров причинил потерпевшей телесные повреждения. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию и в последующем за получением медицинской помощи. Ранее после обращения Хрусловой прокуратура региона изъяла материал проверки из полиции и поручила органам СК проверить заявление женщины. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что сын вице-губернатора должен лишиться работы в правоохранительных органах и понести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
https://ria.ru/20240226/delo-1929611069.html
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происшествия, балаково, саратовская область, россия, владимир бурматов, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия, Владимир Бурматов, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по уголовному делу

Суд оправдал сына вице-губернатора Саратовской области по делу о рукоприкладстве

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области во вторник повторно вынес оправдательный приговор сыну вице-губернатора Саратовской области Игоря Пивоварова, бывшему сотруднику полиции Ивану Пивоварову по уголовному делу об избиении сожительницы, сообщили РИА Новости в аппарате мирового судьи судебного участка №3 города Балаково.
Ранее саратовское информагентство "Взгляд-инфо" опубликовало обращение жительницы Балаково Кристины Хрусловой о том, что в ночь на 9 сентября 2022 года проживавший с ней сотрудник полиции, сын высокопоставленного регионального чиновника, в ее квартире якобы сперва убил у нее на глазах одну ее собаку, затем избил женщину, а после того, как она убежала, убил вторую собаку. Также были опубликованы кадры с камеры в подъезде, где некий мужчина пнул маленькую собаку, из-за чего та отлетела на несколько метров.
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Ивану Пивоварову по уголовному делу частного обвинения предъявлялось обвинение по части 1 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Мировой суд 16 марта 2023 года оправдал его "за отсутствием события преступления". Балаковский районный суд 31 мая отменил приговор и снова оправдал подсудимого "за отсутствием состава преступления". Кассационный суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
"(Пивоварова) оправдали за отсутствием состава преступления", - сказала собеседница агентства.
Как следует из карточки дела на сайте судебного участка №3 Балаково, дело рассматривалось мировым судьей Алексеем Петровым с декабря прошлого года. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Как сообщал кассационный суд, согласно материалам дела, 9 сентября 2022 года между бывшим заместителем отделения ГИБДД Пивоваровым и потерпевшей произошел конфликт в связи с прекращением отношений между ними. В ходе конфликта на фоне сложившейся неприязни Пивоваров причинил потерпевшей телесные повреждения. В тот же день потерпевшая обратилась в полицию и в последующем за получением медицинской помощи.
Ранее после обращения Хрусловой прокуратура региона изъяла материал проверки из полиции и поручила органам СК проверить заявление женщины. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявлял, что сын вице-губернатора должен лишиться работы в правоохранительных органах и понести уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
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