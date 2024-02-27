https://ria.ru/20240227/sud-1929748564.html

В Испании еще три женщины обвинили режиссера Вермута в насилии

В Испании еще три женщины обвинили режиссера Вермута в насилии - РИА Новости, 27.02.2024

В Испании еще три женщины обвинили режиссера Вермута в насилии

Еще три женщины обвинили испанского режиссера Карлоса Вермута в сексуальном насилии, когда они были с ним в отношениях, заявила газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:44

2024-02-27T12:44

2024-02-27T12:57

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карлос вермут

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Еще три женщины обвинили испанского режиссера Карлоса Вермута в сексуальном насилии, когда они были с ним в отношениях, заявила газета Pais со ссылкой на заявление женщин. Ранее газета Pais сообщала, что три женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны испанского режиссера Карлоса Вермута в период с мая 2014 года по февраль 2022 года. По информации издания, жертвами деятеля искусств оказались студентка, сотрудница одной из его постановок и работница сферы культуры. Они утверждают, что режиссер якобы воспользовался своим признанием и положением в киноиндустрии, чтобы вступить в насильственные сексуальные отношения, на которые они не давали согласия. Вермут, трижды опрошенный El Pais, заверил, что совершал все действия с согласия женщин. По данным газеты, новые три свидетельницы рассказали о событиях, которые происходили с 2012 до начала января 2024 года, когда они находились в отношениях с режиссером. Отмечается, что среди жертв деятеля искусства были художница, актриса и менеджер в сфере культуры. Газета не уточняет возраст всех женщин. "Еще три женщины утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны испанского режиссера Карлоса Вермута. ...У режиссера были с ними жестокие сексуальные отношения, на которые они никогда не давали согласия", - заявляет газета со ссылкой на заявления женщин. Отмечается, что ни одна из этих женщин также не обратилась в полицию, так как они считали, что "им не поверят". Карлос Вермут, родившийся в Мадриде в 1980 году, - является испанским кинорежиссером, сценаристом, мультипликатором и продюсером. Он начал заявлять о себе в испанском кино с дебютного фильма "Бриллиантовая вспышка" (2011). Второй полнометражный фильм, "Волшебная девушка" (2014), принес ему широкое признание.

https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

https://ria.ru/20230324/moshennichestvo-1860179222.html

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испания, мадрид, в мире, карлос вермут