https://ria.ru/20240227/sud-1929744779.html
Суд приговорил правозащитника Орлова* к двум с половиной годам колонии
Суд приговорил правозащитника Орлова* к двум с половиной годам колонии - РИА Новости, 27.02.2024
Суд приговорил правозащитника Орлова* к двум с половиной годам колонии
Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:33
2024-02-27T12:33
2024-02-27T12:45
москва
происшествия
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олег орлов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Суд признал Орлова* виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ, и назначил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима", - сказали в суде и добавили, что Орлов* был взят под стражу в заде заседаний.Ранее прокурор попросил для Орлова* 2 года и 11 месяцев колонии, защита настаивала на оправдании. Правозащитник вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей.Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила на второе рассмотрение дело, по которому грозит срок до 5 лет.Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции.Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"**. Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России иностранным агентом
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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москва, происшествия, россия, буденновск, олег орлов, московский городской суд, мемориал
Москва, Происшествия, Россия, Буденновск, Олег Орлов, Московский городской суд, Мемориал
Суд приговорил правозащитника Орлова* к двум с половиной годам колонии
Суд в Москве приговорил Орлова к 2,5 годам колонии за дискредитацию армии
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил правозащитника Олега Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд признал Орлова* виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 280.3 УК РФ, и назначил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима", - сказали в суде и добавили, что Орлов* был взят под стражу в заде заседаний.
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Ранее прокурор попросил для Орлова* 2 года и 11 месяцев колонии, защита настаивала на оправдании. Правозащитник вину не признал, отказался давать показания и допрашивать свидетелей.
Первое рассмотрение дела закончилось штрафом. Но Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру, которая добавила в обвинение отягчающий признак "по мотиву вражды и ненависти к военнослужащим" и направила на второе рассмотрение дело, по которому грозит срок до 5 лет.
Поводом для уголовного дела, которое возбуждается в случае повторного привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, стала статья с критикой специальной военной операции.
Орлов* - 70-летний правозащитник, член СПЧ в 2004-2006 годах, был сопредседателем правозащитного центра "Мемориал"**. Во время захвата в Будённовске заложников летом 1995 года принимал участие в переговорах с террористами, а позднее стал добровольным заложником, дабы боевики освободили захваченных людей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России иностранным агентом
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