https://ria.ru/20240227/strelba-1929853261.html
В Краснодаре возбудили дело против мужчины, стрелявшего под окнами дома
В Краснодаре возбудили дело против мужчины, стрелявшего под окнами дома - РИА Новости, 27.02.2024
В Краснодаре возбудили дело против мужчины, стрелявшего под окнами дома
Следователи завели уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который на свадьбе в Краснодаре устроили стрельбу под окнами многоэтажного дома, у других... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T19:04
2024-02-27T19:04
2024-02-27T19:04
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который на свадьбе в Краснодаре устроили стрельбу под окнами многоэтажного дома, у других гостей также были проведены обыски, сообщили в СУСК РФ по Кубани. Ранее в сети появилось видео, где невеста выходит из подъезда многоэтажки, ее с музыкой встречают гости. Один из них стреляет в воздух. По данным краснодарского УМВД, стрелявшего доставили в полицию. Другие участники свадьбы также были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка, речь идет в том числе о создании помех в движении и тонировке авто. При этом на кадрах в сети видно, что машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс. "Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувшую субботу автомобили в составе свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе Краснодара. Машины заблокировали движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. Сам подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой несколько раз выстрелил из оружия в воздух. Отмечается, что молодой человек допрошен следователем, оружие изъято, назначено проведение баллистической экспертизы. По месту жительства подозреваемого, а также других гостей свадьбы проведены обыски.
https://ria.ru/20240129/strelba-1924144086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре возбудили дело против мужчины, стрелявшего под окнами дома
В Краснодаре возбудили дело после свадьбы со стрельбой под окнами многоэтажки
КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который на свадьбе в Краснодаре устроили стрельбу под окнами многоэтажного дома, у других гостей также были проведены обыски, сообщили в СУСК РФ по Кубани.
Ранее в сети появилось видео, где невеста выходит из подъезда многоэтажки, ее с музыкой встречают гости. Один из них стреляет в воздух. По данным краснодарского УМВД, стрелявшего доставили в полицию.
Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места у школы
Другие участники свадьбы также были привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе краевого главка, речь идет в том числе о создании помех в движении и тонировке авто. При этом на кадрах в сети видно, что машины гостей перекрывали несколько полос и въезд в жилой комплекс.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в минувшую субботу автомобили в составе свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе Краснодара. Машины заблокировали движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. Сам подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой несколько раз выстрелил из оружия в воздух.
Отмечается, что молодой человек допрошен следователем, оружие изъято, назначено проведение баллистической экспертизы. По месту жительства подозреваемого, а также других гостей свадьбы проведены обыски.
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