https://ria.ru/20240227/stavki-1929871895.html
ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам
ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам - РИА Новости, 27.02.2024
ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам
Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:38
2024-02-27T21:38
2024-02-27T21:38
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. "Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", — сказано в материалах. При этом в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. "Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Оценка финансового положения компаний реального сектора подтверждает, что риск системного роста запросов на реструктуризацию кредита в настоящее время отсутствует", - указывается в сообщении. Также участники обсуждения сошлись во мнении, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность продолжит нарастать. Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом. "При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте", — отмечается в материалах.
https://ria.ru/20240227/bankrotstvo-1600141843.html
https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ спрогнозировал рост ставок по кредитам
ЦБ ожидает дальнейшего роста ставок по кредитам в РФ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Участники заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке ожидают дальнейшего роста ставок по кредитам на фоне ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, говорится в резюме
обсуждения ключевой ставки.
"Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов", — сказано в материалах.
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При этом в ходе обсуждения отмечалось, что риски для финансовой устойчивости, связанные с высокими процентными ставками, незначительны. "Банки не отмечают и не ожидают в ближайшей перспективе роста заявок на реструктуризацию кредитов из-за ухудшения финансового положения заемщиков. Оценка финансового положения компаний реального сектора подтверждает, что риск системного роста запросов на реструктуризацию кредита в настоящее время отсутствует", - указывается в сообщении.
Также участники обсуждения сошлись во мнении, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на кредитную активность продолжит нарастать. Рост кредитования в течение 2024 года замедлится. Возвращение инфляции к цели и закрытие положительного разрыва выпуска в экономике требуют значительного замедления темпов роста кредитования по сравнению с 2023 годом.
"При этом масштабные льготные программы продолжают оказывать искажающее влияние на кредитный рынок, что может быть компенсировано более выраженным охлаждением кредитной активности в рыночном сегменте", — отмечается в материалах.
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