https://ria.ru/20240227/ssha-1929685814.html

Республиканцы в конгрессе США опасаются шатдауна, пишут СМИ

Республиканцы в конгрессе США опасаются шатдауна, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024

Республиканцы в конгрессе США опасаются шатдауна, пишут СМИ

Республиканцы в палате представителей США опасаются, что рядовые консерваторы поддержат полную остановку работы правительства (шатдаун), сообщает портал Axios. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:08

2024-02-27T07:08

2024-02-27T07:08

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Республиканцы в палате представителей США опасаются, что рядовые консерваторы поддержат полную остановку работы правительства (шатдаун), сообщает портал Axios. Как отмечается, спикер палаты Майк Джонсон должен будет выбрать соглашение с демократами, чтобы избежать частичного шатдауна, или же встать на сторону наиболее консервативных республиканцев. "Республиканцы палаты в частном порядке обеспокоены, что рядовые консерваторы поддержат полные правительственный шатдаун, если соглашение не будет достигнуто в эти выходные", - сообщает портал. Один из республиканцев заявил изданию, что в партии есть опасения по поводу отсутствия плана, а моральный дух "очень низок". Как отмечает портал, умеренные республиканцы считают, что шатдауны уменьшают их шансы на переизбрание. Как заявил ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, американские законодатели за минувшие выходные не смогли достичь двухпартийных договоренностей о продолжении финансирования работы правительства США во избежание его остановки. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить в США уже с марта, поставит под угрозу американскую безопасность и экономику.

https://ria.ru/20240227/ssha-1929682486.html

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, чак шумер, майк джонсон, конгресс сша