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В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева
В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева - РИА Новости, 27.02.2024
В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева
Ситуация, при которой конгресс США оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на нужды Украины, не несет смысла и... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:12
2024-02-27T05:12
2024-02-27T05:47
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Ситуация, при которой конгресс США оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на нужды Украины, не несет смысла и является проявлением ребячества законодателей, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер. "Это ребячество и не является необходимым", - сказал агентству демократ Баузингер в ответ на просьбу оценить тупик, в котором оказался конгресс США применительно к ситуациям на южной границе и с помощью для Украины. Политик добавил, что поддерживает отправку дополнительной помощи Украине, однако не считает целесообразным в дальнейшем поддерживать Израиль, учитывая, что страна, по его мнению, является "агрессором". По мнению Баузингера, конгрессу необходимо принять "более значимые усилия" для обновления иммиграционного процесса в США посредством принятия единой масштабной реформы. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
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в мире, сша, украина, техас, джо байден
В мире, США, Украина, Техас, Джо Байден
В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева
В США политик-демократ назвал ребячеством тупик в ситуации с помощью для Киева
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Ситуация, при которой конгресс США оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на нужды Украины, не несет смысла и является проявлением ребячества законодателей, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер.
«
"Это ребячество и не является необходимым", - сказал агентству демократ Баузингер в ответ на просьбу оценить тупик, в котором оказался конгресс США применительно к ситуациям на южной границе и с помощью для Украины.
Политик добавил, что поддерживает отправку дополнительной помощи Украине, однако не считает целесообразным в дальнейшем поддерживать Израиль
, учитывая, что страна, по его мнению, является "агрессором".
По мнению Баузингера, конгрессу необходимо принять "более значимые усилия" для обновления иммиграционного процесса в США посредством принятия единой масштабной реформы.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды
, обвинили президента США Джо Байдена
в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.
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