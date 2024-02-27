https://ria.ru/20240227/ssha-1929682486.html

В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева

В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева - РИА Новости, 27.02.2024

В США демократ назвал "ребячеством" тупик с помощью для Киева

Ситуация, при которой конгресс США оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на нужды Украины, не несет смысла и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T05:12

2024-02-27T05:12

2024-02-27T05:47

в мире

сша

украина

техас

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925559770_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d348bf03caadcc7563d16ec70978ff3b.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Ситуация, при которой конгресс США оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на нужды Украины, не несет смысла и является проявлением ребячества законодателей, заявил РИА Новости кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер. "Это ребячество и не является необходимым", - сказал агентству демократ Баузингер в ответ на просьбу оценить тупик, в котором оказался конгресс США применительно к ситуациям на южной границе и с помощью для Украины. Политик добавил, что поддерживает отправку дополнительной помощи Украине, однако не считает целесообразным в дальнейшем поддерживать Израиль, учитывая, что страна, по его мнению, является "агрессором". По мнению Баузингера, конгрессу необходимо принять "более значимые усилия" для обновления иммиграционного процесса в США посредством принятия единой масштабной реформы. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

сша

украина

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, техас, джо байден