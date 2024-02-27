https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929682253.html

Боец рассказал об активных действиях войск в Работино

Боец рассказал об активных действиях войск в Работино - РИА Новости, 27.02.2024

Боец рассказал об активных действиях войск в Работино

Российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, моральный дух бойцов высок, рассказал... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T05:07

2024-02-27T05:07

2024-02-27T05:07

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927718889_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_678517f0b8aa4b4c945f830031f09eeb.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, моральный дух бойцов высок, рассказал РИА Новости боец полка 1430 Вооруженных сил РФ. "Недавно мы были в Работино. Наши ведут активные действия в плане наступательной ситуации. Артиллерия наша – постоянно в работе", – сказал он. "Все парни – смелые, пытаются поднять друг другу моральный дух. Никто назад не идет. Все рвутся на передовую, даже те, кто сидят на местах в тылу, рвутся в перед", – отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

работино

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф