https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929682253.html
Боец рассказал об активных действиях войск в Работино
Боец рассказал об активных действиях войск в Работино - РИА Новости, 27.02.2024
Боец рассказал об активных действиях войск в Работино
Российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, моральный дух бойцов высок, рассказал... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T05:07
2024-02-27T05:07
2024-02-27T05:07
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работино
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, моральный дух бойцов высок, рассказал РИА Новости боец полка 1430 Вооруженных сил РФ. "Недавно мы были в Работино. Наши ведут активные действия в плане наступательной ситуации. Артиллерия наша – постоянно в работе", – сказал он. "Все парни – смелые, пытаются поднять друг другу моральный дух. Никто назад не идет. Все рвутся на передовую, даже те, кто сидят на местах в тылу, рвутся в перед", – отметил собеседник агентства.
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работино, запорожская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал об активных действиях войск в Работино
Боец: российские военные ведут активные действия в Работино
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Российские военные ведут активные действия в районе села Работино на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, моральный дух бойцов высок, рассказал РИА Новости боец полка 1430 Вооруженных сил РФ.
"Недавно мы были в Работино. Наши ведут активные действия в плане наступательной ситуации. Артиллерия наша – постоянно в работе", – сказал он.
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"Все парни – смелые, пытаются поднять друг другу моральный дух. Никто назад не идет. Все рвутся на передовую, даже те, кто сидят на местах в тылу, рвутся в перед", – отметил собеседник агентства.