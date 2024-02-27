https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929673816.html
Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов
Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов - РИА Новости, 27.02.2024
Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов
Тульские разработчики беспилотных летательных систем создали и передали на фронт специальные рюкзаки для операторов FPV-дронов, сообщил РИА Новости разработчик... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:28
2024-02-27T01:28
2024-02-27T01:28
специальная военная операция на украине
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технологии
андрей иванов
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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных систем создали и передали на фронт специальные рюкзаки для операторов FPV-дронов, сообщил РИА Новости разработчик дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов. "Комплект амуниции представляет из себя рюкзак для переноски в нем десяти FPV-дронов с рамой 7 дюймов и комплекта наземного оборудования для управления дронами. Рюкзак имеет габариты 410 на 410 на 880 миллиметров. Вес амуниции в пустом, не снаряженном виде составляет 5 килограммов. Рюкзак исполнен в камуфляжной расцветке", - сказал он. По его словам, рюкзак разработан с учетом пожеланий операторов FPV-дронов в зоне спецоперации. "Установлены стропы MOLLE и жесткие боковины. Отсеки рюкзака трансформируются под разные нужды и габариты. Первые образцы амуниции уже находятся на передовой в зоне СВО", - отметил Иванов.
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html
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безопасность, технологии, андрей иванов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Андрей Иванов, Вооруженные силы РФ
Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов
Тульский разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов