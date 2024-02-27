https://ria.ru/20240227/spetsoperatsiya-1929673816.html

Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов

Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов - РИА Новости, 27.02.2024

Разработчик передал на фронт специальные рюкзаки для операторов дронов

Тульские разработчики беспилотных летательных систем создали и передали на фронт специальные рюкзаки для операторов FPV-дронов, сообщил РИА Новости разработчик... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:28

2024-02-27T01:28

2024-02-27T01:28

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

андрей иванов

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 27 фев - РИА Новости. Тульские разработчики беспилотных летательных систем создали и передали на фронт специальные рюкзаки для операторов FPV-дронов, сообщил РИА Новости разработчик дрона-камикадзе "Овод" Андрей Иванов. "Комплект амуниции представляет из себя рюкзак для переноски в нем десяти FPV-дронов с рамой 7 дюймов и комплекта наземного оборудования для управления дронами. Рюкзак имеет габариты 410 на 410 на 880 миллиметров. Вес амуниции в пустом, не снаряженном виде составляет 5 килограммов. Рюкзак исполнен в камуфляжной расцветке", - сказал он. По его словам, рюкзак разработан с учетом пожеланий операторов FPV-дронов в зоне спецоперации. "Установлены стропы MOLLE и жесткие боковины. Отсеки рюкзака трансформируются под разные нужды и габариты. Первые образцы амуниции уже находятся на передовой в зоне СВО", - отметил Иванов.

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, андрей иванов, вооруженные силы рф