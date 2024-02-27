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"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html
"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ
"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024
"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ
Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте, рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T04:00
2024-02-27T04:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юрий луценко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте, рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу "Прямой"."Некомплект в войсках &lt;...&gt; очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: «Когда будет новый призыв»? Те парни, с которыми я пошел воевать &lt;...&gt; злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам", — заявил Луценко.Однако даже повальная мобилизация может не спасти ВСУ. По мнению экс-министра, Украина уже не успеет подготовить новых солдат для решающих сражений."Все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум — в мае. А солдат же &lt;..&gt; нужно еще научить, &lt;...&gt; провести слаживание. &lt;...&gt; Это минимум три месяца", — пояснил Луценко.Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html
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в мире, украина, юрий луценко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юрий Луценко, Вооруженные силы Украины
"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ

Экс-генпрокурор Украины Луценко: солдаты ВСУ винят политиков в нехватке людей

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте, рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу "Прямой".
"Некомплект в войсках <...> очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: «Когда будет новый призыв»? Те парни, с которыми я пошел воевать <...> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам", — заявил Луценко.
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Однако даже повальная мобилизация может не спасти ВСУ. По мнению экс-министра, Украина уже не успеет подготовить новых солдат для решающих сражений.
"Все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум — в мае. А солдат же <..> нужно еще научить, <...> провести слаживание. <...> Это минимум три месяца", — пояснил Луценко.
Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЮрий ЛуценкоВооруженные силы Украины
 
 
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