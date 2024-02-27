https://ria.ru/20240227/soldaty-1929679698.html

"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ

"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ - РИА Новости, 27.02.2024

"Как черти". На Украине раскрыли, кого ненавидят солдаты ВСУ

Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте, рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:00

2024-02-27T04:00

2024-02-27T04:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

юрий луценко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Украинские солдаты крайне недовольны постоянной нехваткой личного состава на фронте, рассказал бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью телеканалу "Прямой"."Некомплект в войсках <...> очень высокий. Когда приезжаешь на фронт, первый вопрос: «Когда будет новый призыв»? Те парни, с которыми я пошел воевать <...> злые, как черти. Я никогда не слышал столько мата по отношению к украинским политикам", — заявил Луценко.Однако даже повальная мобилизация может не спасти ВСУ. По мнению экс-министра, Украина уже не успеет подготовить новых солдат для решающих сражений."Все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум — в мае. А солдат же <..> нужно еще научить, <...> провести слаживание. <...> Это минимум три месяца", — пояснил Луценко.Украинский парламент 7 февраля принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929652438.html

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, юрий луценко, вооруженные силы украины