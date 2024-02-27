https://ria.ru/20240227/siluanov-1929856626.html

Силуанов прокомментировал предложение США о передаче замороженных активов

Силуанов прокомментировал предложение США о передаче замороженных активов - РИА Новости, 27.02.2024

Силуанов прокомментировал предложение США о передаче замороженных активов

Предложение США передать замороженные российские активы Украине в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только самим себе, заявил министр финансов Антон РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:30

2024-02-27T19:30

2024-02-27T21:51

экономика

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россия

антон силуанов

джаннет йеллен

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

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САН-ПАУЛУ, 27 фев — РИА Новости. Предложение США передать замороженные российские активы Украине в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только самим себе, заявил министр финансов Антон Силуанов."Это предложение мы уже слышали. <...> Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки", — сказал он.По словам главы ведомства, таким образом западные страны навредят самим себе, как это произошло, когда они ограничили расчеты в долларах, клиринговых системах и логистике.Как отметил Силуанов, сейчас следует искать выходы из сложившейся ситуации, а не идти по пути эскалации. "Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги", — пояснил министр.Ранее во вторник глава Минфина США Джаннет Йеллен призвала срочно найти способ, как сделать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов доступными для использования. По ее словам, для этого необходимо законодательное основание как внутри Соединенных Штатов, так и на международном уровне. При этом она признала наличие рисков для финансовой стабильности, если будет значительный сдвиг от валют.Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022-го лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины.В Кремле заявляли, что принятие таких решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД называли происходящее воровством.

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https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1928150522.html

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экономика, сша, украина, россия, антон силуанов, джаннет йеллен, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, еврокомиссия