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Дочери Шукшина судятся за права на его произведения - РИА Новости, 27.02.2024
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09:39 27.02.2024 (обновлено: 12:18 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/shukshin-1929697247.html
Дочери Шукшина судятся за права на его произведения
Дочери Шукшина судятся за права на его произведения - РИА Новости, 27.02.2024
Дочери Шукшина судятся за права на его произведения
Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:39
2024-02-27T12:18
москва
мария шукшина
происшествия
василий шукшин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. &quot;На 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина &lt;...&gt; недействительным&quot;, — сказали в суде.Ранее вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина передала все права старшей дочери Марии.Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края в семье крестьян. Написал сценарий и как режиссер снял фильмы "Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки" и другие. Умер в 1974 году. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. В честь земляка в Барнауле назвали улицу и Театр драмы.
https://ria.ru/20240129/fedoseeva-shukshina-1924138432.html
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москва, мария шукшина, происшествия, василий шукшин
Москва, Мария Шукшина, Происшествия, Василий Шукшин
Дочери Шукшина судятся за права на его произведения

Дочери Шукшина Мария и Ольга будут судиться за права на произведения отца

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы.
«

"На 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина <...> недействительным", — сказали в суде.

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Ранее вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина передала все права старшей дочери Марии.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие люди или компании могут использовать эти произведения искусства только с согласия собственника.

Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края в семье крестьян. Написал сценарий и как режиссер снял фильмы "Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки" и другие. Умер в 1974 году. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. В честь земляка в Барнауле назвали улицу и Театр драмы.
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