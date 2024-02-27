https://ria.ru/20240227/shukshin-1929697247.html

Дочери Шукшина судятся за права на его произведения

Дочери Шукшина судятся за права на его произведения - РИА Новости, 27.02.2024

Дочери Шукшина судятся за права на его произведения

Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:39

2024-02-27T09:39

2024-02-27T12:18

москва

мария шукшина

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дочери советского писателя и режиссера Василия Шукшина судятся из-за прав на его произведения, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "На 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина <...> недействительным", — сказали в суде.Ранее вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина передала все права старшей дочери Марии.Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Родился в 1929 году в селе Сростки Алтайского края в семье крестьян. Написал сценарий и как режиссер снял фильмы "Калина красная", "Живет такой парень", "Печки-лавочки" и другие. Умер в 1974 году. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. В честь земляка в Барнауле назвали улицу и Театр драмы.

https://ria.ru/20240129/fedoseeva-shukshina-1924138432.html

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