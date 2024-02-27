https://ria.ru/20240227/sezd-1929737078.html

Путин поприветствовал участников Съезда Ассоциации крестьянских хозяйств

Путин поприветствовал участников Съезда Ассоциации крестьянских хозяйств - РИА Новости, 27.02.2024

Путин поприветствовал участников Съезда Ассоциации крестьянских хозяйств

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:09

2024-02-27T12:09

2024-02-27T12:09

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, отметив, что фермеров по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Юбилейный XXXV съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России проходит 27 февраля в Москве. Ожидается, что в мероприятии примут участие 850 делегатов и гостей из 70 регионов, главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители науки и эксперты в области сельского хозяйства. "Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия XXXV Съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, приуроченного к 35-летию возрождения фермерства в нашей стране. Представителей фермерских хозяйств по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства, энергичными, рачительными, бережливыми хозяевами, искренне любящими свое дело, родную землю", - сказано в телеграмме. Президент отметил, что фермеры успешно трудятся во всех сферах отечественного агропромышленного комплекса, внедряют передовые технологии и эффективные модели сельхозкооперации, а также вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он подчеркнул их активное участие в решении социальных проблем, а также деятельность по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни земляков. "В этой связи отмечу весомую поддержку, которую оказывает фермерам Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, ее усилия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством", - добавил Путин. Он выразил уверенность в том, что съезд пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, а его решения воплотятся на практике, а также пожелал его участникам новых достижений и всего самого доброго.

https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html

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россия, владимир путин, общество