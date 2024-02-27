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Появились первые кадры из освобожденного Северного - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/severnoe-1929814448.html
Появились первые кадры из освобожденного Северного
Появились первые кадры из освобожденного Северного - РИА Новости, 27.02.2024
Появились первые кадры из освобожденного Северного
Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:18
2024-02-27T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО, рассказал РИА Новости источник в группировке.Первые кадры из населенного пункта есть в распоряжении РИА Новости."Бои за населенный пункт шли несколько месяцев, Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укреплённых позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", - рассказал собеседник агентства.
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Появились первые кадры из освобожденного Северного

Населенный пункт Северное заняли солдаты-мотострелки полка группировки "Юг"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО, рассказал РИА Новости источник в группировке.
Первые кадры из населенного пункта есть в распоряжении РИА Новости.
"Бои за населенный пункт шли несколько месяцев, Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укреплённых позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", - рассказал собеседник агентства.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденный поселок Северное в Донецкой Народной Республике
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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