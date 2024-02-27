https://ria.ru/20240227/severnoe-1929814448.html

Появились первые кадры из освобожденного Северного

Появились первые кадры из освобожденного Северного - РИА Новости, 27.02.2024

Появились первые кадры из освобожденного Северного

Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:18

2024-02-27T16:18

2024-02-27T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО, рассказал РИА Новости источник в группировке.Первые кадры из населенного пункта есть в распоряжении РИА Новости."Бои за населенный пункт шли несколько месяцев, Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укреплённых позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", - рассказал собеседник агентства.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны. 2024-02-27T16:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф