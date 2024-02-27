https://ria.ru/20240227/severnoe-1929814448.html
Появились первые кадры из освобожденного Северного
Появились первые кадры из освобожденного Северного - РИА Новости, 27.02.2024
Появились первые кадры из освобожденного Северного
Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:18
2024-02-27T16:18
2024-02-27T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 фев — РИА Новости. Населенный пункт Северное заняли солдаты подразделения мотострелкового полка группировки "Юг", который состоит преимущественно из мобилизованных в Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО, рассказал РИА Новости источник в группировке.Первые кадры из населенного пункта есть в распоряжении РИА Новости."Бои за населенный пункт шли несколько месяцев, Северное являлось частью южного фаса окружения Авдеевки, бойцы отдельного разведбата "Спарта" и уральские мотострелки методично выбивали ВСУ из укреплённых позиций в лесополках, отодвигая фронт все дальше от Донецка", - рассказал собеседник агентства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский флаг в освобожденном населенном пункте Северное
За минувшие сутки российские военнослужащие освободили село Северное в районе Авдеевки и уничтожили американский танк Abrams, следует из сводки Минобороны.
2024-02-27T16:18
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Появились первые кадры из освобожденного Северного
Населенный пункт Северное заняли солдаты-мотострелки полка группировки "Юг"