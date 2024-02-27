https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html

Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи - РИА Новости, 27.02.2024

Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи

Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:50

2024-02-27T13:50

2024-02-27T13:50

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мегафон

билайн

мтс

viber

технологии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" РИА Новости заявили, что работают штатно и проблемы не связаны с сетями операторов. Согласно сервису, более 800 жалоб было на "Мегафон", более 5000 - на Тele2 , более 600 - на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС. "Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", - сообщили в Tele2. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", - также заявили в "Билайн". "Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне". Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.

https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html

https://ria.ru/20240227/sboy-1929750131.html

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общество, мегафон, билайн, мтс, viber, технологии