https://ria.ru/20240227/seti-1929766950.html
Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи
Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи - РИА Новости, 27.02.2024
Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи
Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:50
2024-02-27T13:50
2024-02-27T13:50
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" РИА Новости заявили, что работают штатно и проблемы не связаны с сетями операторов. Согласно сервису, более 800 жалоб было на "Мегафон", более 5000 - на Тele2 , более 600 - на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС. "Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", - сообщили в Tele2. "Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", - также заявили в "Билайн". "Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне". Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
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общество, мегафон, билайн, мтс, viber, технологии
Общество, Мегафон, Билайн, МТС, Viber, Технологии
Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи
Россияне жалуются на работу операторов, но они говорят, что сбой не на их сетях
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на работу МТС, "Мегафона", "Билайна", Tele2 и Yota, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете "Сбой.рф". При этом в "Билайне", Тele2 и "Мегафоне" РИА Новости заявили, что работают штатно и проблемы не связаны с сетями операторов.
Согласно сервису, более 800 жалоб было на "Мегафон", более 5000 - на Тele2 , более 600 - на Yota, более 900 на "Билайн" и свыше 600 на МТС.
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"Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне", - сообщили в Tele2.
"Сеть "Билайна" работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов", - также заявили в "Билайн".
"Мы действительно фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно", - сообщили в свою очередь в "Мегафоне".
Около 12.30 мск россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе мессенджера Telegram. Также были зафиксированы жалобы на работу YouTube, Viber и WhatsApp.
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера