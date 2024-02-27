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"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США - РИА Новости, 27.02.2024
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США
США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:28
2024-02-27T23:28
2024-02-27T23:28
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале."Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон.Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
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в мире, сша, вашингтон (штат), нато, такер карлсон, москва
В мире, США, Вашингтон (штат), НАТО, Такер Карлсон, Москва
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США
Такер Карлсон: вводимые Вашингтоном санкции испортили США