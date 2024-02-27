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"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США - РИА Новости, 27.02.2024
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23:28 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/sanktsii-1929879933.html
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США - РИА Новости, 27.02.2024
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США
США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T23:28
2024-02-27T23:28
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такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале."Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон.Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
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в мире, сша, вашингтон (штат), нато, такер карлсон, москва
В мире, США, Вашингтон (штат), НАТО, Такер Карлсон, Москва
"Сумасшествие". Карлсон рассказал, как решения Вашингтона испортили США

Такер Карлсон: вводимые Вашингтоном санкции испортили США

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube-канале.
«
"Санкции навсегда изменят США, стандарты жизни и то, как работает правительство. Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
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В миреСШАВашингтон (штат)НАТОТакер КарлсонМосква
 
 
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