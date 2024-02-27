https://ria.ru/20240227/saldo-1929673272.html

Сальдо раскритиковал план Украины по захвату Крыма

Сальдо раскритиковал план Украины по захвату Крыма - РИА Новости, 27.02.2024

Сальдо раскритиковал план Украины по захвату Крыма

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал иллюзией "перемоги" план Украины по захвату Крыма. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:18

2024-02-27T01:18

2024-02-27T05:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал иллюзией "перемоги" план Украины по захвату Крыма. Ранее Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". Позже глава военной разведки Украины Кирилл Буданов записал видеообращение, в котором назвал целью ВСУ контроль акватории Черного моря и Крыма. "Так там (на Украине — Прим. ред.) пытаются поддерживать иллюзию "перемоги" (с украинского - победы). Все хорошо, прекрасная маркиза, хотя на самом деле киевский режим близок к краху", — сказал Сальдо РИА Новости. Губернатор подчеркнул, что не следит за потоком "больного сознания киевских говорящих голов". "Чем хуже для них реальность — тем больше пафоса и хвастовства на словах", — подчеркнул Сальдо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополевысказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240226/krym-1929463627.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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