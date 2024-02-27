https://ria.ru/20240227/rpts-1929680871.html

В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС

В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС - РИА Новости, 27.02.2024

В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС

Предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию заслуживает поддержи, также можно было бы разрешить получать такие услуги по ОМС в частных клиниках "в... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T04:08

2024-02-27T04:08

2024-02-27T04:08

религия

федор лукьянов

михаил мурашко

русская православная церковь

госдума рф

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию заслуживает поддержи, также можно было бы разрешить получать такие услуги по ОМС в частных клиниках "в ответ на их отказ от проведения абортов", заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин. По ее словам, один из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, - доступность программ восстановления после родов. Она прояснила, что в такую программу могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка. "Инициатива по включению в ОМС реабилитации после родов заслуживает пристального внимания и поддержки государства. Помимо этого, мы предлагаем включить в ОМС также предгравидарную, дородовую, подготовку супругов", - сказал Лукьянов. Он также предложил частным клиникам сделать упор в своей работе на программы реабилитации после родов и отказаться от услуги абортов. "Считаем, что необходимо дать возможность эти услуги (дородовую подготовку и послеродовую реабилитацию - ред.) оказывать и частным клиникам, по ОМС: в ответ на их отказ от проведения абортов. Таким образом, произойдет восполнение выпадающих доходов коммерческих медицинских учреждений, ранее выполнявших аборты, а также замещение нравственно недопустимой процедуры на созидательный труд, направленный на сохранение здоровья женщин и мужчин, репродуктивного потенциала нации. Это было бы разумным и конструктивным решением, удовлетворяющим все стороны", - заключил собеседник агентства. Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".

https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html

https://ria.ru/20240131/nauka-1924337465.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федор лукьянов, михаил мурашко, русская православная церковь, госдума рф, религия