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В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС - РИА Новости, 27.02.2024
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Религия
 
04:08 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/rpts-1929680871.html
В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС
В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС - РИА Новости, 27.02.2024
В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС
Предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию заслуживает поддержи, также можно было бы разрешить получать такие услуги по ОМС в частных клиниках "в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T04:08
2024-02-27T04:08
религия
федор лукьянов
михаил мурашко
русская православная церковь
госдума рф
религия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию заслуживает поддержи, также можно было бы разрешить получать такие услуги по ОМС в частных клиниках "в ответ на их отказ от проведения абортов", заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин. По ее словам, один из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, - доступность программ восстановления после родов. Она прояснила, что в такую программу могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка. "Инициатива по включению в ОМС реабилитации после родов заслуживает пристального внимания и поддержки государства. Помимо этого, мы предлагаем включить в ОМС также предгравидарную, дородовую, подготовку супругов", - сказал Лукьянов. Он также предложил частным клиникам сделать упор в своей работе на программы реабилитации после родов и отказаться от услуги абортов. "Считаем, что необходимо дать возможность эти услуги (дородовую подготовку и послеродовую реабилитацию - ред.) оказывать и частным клиникам, по ОМС: в ответ на их отказ от проведения абортов. Таким образом, произойдет восполнение выпадающих доходов коммерческих медицинских учреждений, ранее выполнявших аборты, а также замещение нравственно недопустимой процедуры на созидательный труд, направленный на сохранение здоровья женщин и мужчин, репродуктивного потенциала нации. Это было бы разумным и конструктивным решением, удовлетворяющим все стороны", - заключил собеседник агентства. Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html
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федор лукьянов, михаил мурашко, русская православная церковь, госдума рф, религия
Религия, Федор Лукьянов, Михаил Мурашко, Русская православная церковь, Госдума РФ, Религия
В РПЦ поддержали включение послеродовой реабилитации в ОМС

В РПЦ поддержали идею включить в ОМС послеродовую реабилитацию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Предложение включить в ОМС послеродовую реабилитацию заслуживает поддержи, также можно было бы разрешить получать такие услуги по ОМС в частных клиниках "в ответ на их отказ от проведения абортов", заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин. По ее словам, один из факторов, влияющих на решение женщины о рождении ребенка, - доступность программ восстановления после родов. Она прояснила, что в такую программу могут быть включены консультации профильных медицинских специалистов, курсы лечебной гимнастики и лечебного массажа, психологическая поддержка.
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"Инициатива по включению в ОМС реабилитации после родов заслуживает пристального внимания и поддержки государства. Помимо этого, мы предлагаем включить в ОМС также предгравидарную, дородовую, подготовку супругов", - сказал Лукьянов.
Он также предложил частным клиникам сделать упор в своей работе на программы реабилитации после родов и отказаться от услуги абортов.
"Считаем, что необходимо дать возможность эти услуги (дородовую подготовку и послеродовую реабилитацию - ред.) оказывать и частным клиникам, по ОМС: в ответ на их отказ от проведения абортов. Таким образом, произойдет восполнение выпадающих доходов коммерческих медицинских учреждений, ранее выполнявших аборты, а также замещение нравственно недопустимой процедуры на созидательный труд, направленный на сохранение здоровья женщин и мужчин, репродуктивного потенциала нации. Это было бы разумным и конструктивным решением, удовлетворяющим все стороны", - заключил собеседник агентства.
Ранее в Церкви неоднократно выступали за запрет проводить аборты в частных клиниках, поскольку в них, как утверждалось, в том числе часто не соблюдают положенные законом процедуры: обязательное психологическое консультирование перед абортом и "неделю тишины".
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