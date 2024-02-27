https://ria.ru/20240227/rggu-1929855700.html

В Москве студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ

В Москве студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ - РИА Новости, 27.02.2024

В Москве студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете РГГУ

Напавшую на одногруппницу с кувалдой студентку Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) отчисляют из университета из-за грубого нарушения... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:20

2024-02-27T19:20

2024-02-27T19:20

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Напавшую на одногруппницу с кувалдой студентку Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) отчисляют из университета из-за грубого нарушения правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГГУ. В РГГУ подтвердили сообщения о нападении студентки с кувалдой в туалете вуза. "Да, этот случай произошел вчера. Студентка четвертого курса напала на свою одногруппницу из-за ревности к одногруппнику. В настоящее время нападавшая отчисляется из-за грубого нарушения правил РГГУ", - прокомментировали информацию в университете. Отмечается, что, согласно медицинскому заключению, у пострадавшей девушки травма легкой степени тяжести.

https://ria.ru/20240125/primore-1923399525.html

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российский государственный гуманитарный университет