https://ria.ru/20240227/reshetnikov-1929772385.html
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы - РИА Новости, 27.02.2024
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы
Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:06
2024-02-27T14:06
2024-02-27T14:06
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экономика
россия
максим решетников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия". Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций. "Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр. Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
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экономика, россия, максим решетников
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы
Решетников: проблема с кадрами останется актуальной для России на ближайшие годы
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«
"Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия".
Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций.
"Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр.
Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
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