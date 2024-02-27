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Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы - РИА Новости, 27.02.2024
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14:06 27.02.2024
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Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы - РИА Новости, 27.02.2024
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы
Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:06
2024-02-27T14:06
выставка-форум "россия"
экономика
россия
максим решетников
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия". Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций. "Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр. Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
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экономика, россия, максим решетников
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Максим Решетников
Решетников спрогнозировал проблему с кадрами для России на ближайшие годы

Решетников: проблема с кадрами останется актуальной для России на ближайшие годы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на выставке "Россия"
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников на выставке "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проблема с кадрами, в том числе конкуренция за них, останется актуальной для России на ближайшие годы, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«
"Та проблема, которая будет нас преследовать ближайшие годы - это проблема рынка труда: ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры", - сказал Решетников, выступая во вторник на Дне предпринимательства в рамках выставки-форума "Россия".
Он также отметил, что помимо вопросов рынка труда власти будут уделять внимание вопросам увеличения предложения, поддержки инвестиций.
"Это два ключевых вопроса, которые мы будем вместе с бизнесом решать в ближайшее время", - добавил министр.
Безработица в России в последние годы неоднократно обновляла исторические минимумы. В текущий момент она находится на уровне 3%.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
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