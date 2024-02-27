https://ria.ru/20240227/reject-1929833066.html
Европейские политики отказались вводить войска на Украину
Европейские политики отказались вводить войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Европейские политики отказались вводить войска на Украину
Власти европейских стран отказались отправлять войска на Украину. О том, почему они не поддержали идею Эммануэля Макрона, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:30
2024-02-27T17:30
2024-02-27T18:49
специальная военная операция на украине
украина
эммануэль макрон
нато
россия
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти европейских стран отказались отправлять войска на Украину. О том, почему они не поддержали идею Эммануэля Макрона, — в материале РИА Новости.Не поддержал никтоКак заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по его данным, предложение Макрона прозвучало как пища для размышлений и его никто не поддержал.Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что стороны изначально договаривались об отказе от направления контингентов."В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем, а именно: на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО".Отвергли идею и в Италии. По словам вице-премьера и главы МИД Антонио Таяни, отправка войск будет означать для итальянцев состояние войны с Россией."Это идея Макрона. Мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину".Обсуждали невведение войскВ свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3 заявил, что участники встречи обсудили не ввод войск, а совсем наоборот — то, что его не будет. "В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения. <…> Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия не будет. Такая же позиция у Финляндии".Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет, заявил премьер-министр Петр Фиала.По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, даже Киев не запрашивал ввода контингентов."Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны. <…> Украина также не требует этого (отправки войск. — Прим. ред.). Этот вопрос неактуален", — сказал глава правительства в эфире телеканала SVT.Он также добавил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции.Испания также не согласна с французским предложением об отправке европейских сухопутных войск на Украину, заявила представитель правительства Пилар Алегриа."Мы должны сосредоточиться на том, что срочно необходимо, — ускорить отправку оружия", — добавила она.В Будапеште считают, что конфликт надо не расширять, а заканчивать, написал в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять на Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать".Британский персонал уже на УкраинеПри этом в Лондоне отметили, что британские военные специалисты уже присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется."Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", — сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.Реакция КремляКомментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html
https://ria.ru/20240227/stoltenberg-1929755465.html
https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html
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украина, эммануэль макрон, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Россия
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти европейских стран отказались отправлять войска на Украину. О том, почему они не поддержали идею Эммануэля Макрона, — в материале РИА Новости.
Накануне в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Украины. На нее пригласили лидеров около десяти европейских стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию, Нидерланды. По итогам встречи французский лидер заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса не достигли.
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по его данным, предложение Макрона прозвучало как пища для размышлений и его никто не поддержал.
Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что стороны изначально договаривались об отказе от направления контингентов.
«
"В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем, а именно: на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО".
Отвергли идею и в Италии. По словам вице-премьера и главы МИД Антонио Таяни, отправка войск будет означать для итальянцев состояние войны с Россией.
«
"Это идея Макрона. Мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину".
Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Обсуждали невведение войск
В свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3 заявил, что участники встречи обсудили не ввод войск, а совсем наоборот — то, что его не будет.
«
"В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения. <…> Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия не будет. Такая же позиция у Финляндии".
Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет, заявил премьер-министр Петр Фиала.
По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, даже Киев не запрашивал ввода контингентов.
«
"Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны. <…> Украина также не требует этого (отправки войск. — Прим. ред.). Этот вопрос неактуален", — сказал глава правительства в эфире телеканала SVT.
Он также добавил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции.
У НАТО нет плана направлять военных на Украину, заявил Столтенберг
Испания также не согласна с французским предложением об отправке европейских сухопутных войск на Украину, заявила представитель правительства Пилар Алегриа.
«
"Мы должны сосредоточиться на том, что срочно необходимо, — ускорить отправку оружия", — добавила она.
В Будапеште считают, что конфликт надо не расширять, а заканчивать, написал в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять на Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать".
Оппозиция во Франции назвала перспективу отправки войск на Украину безумием
Британский персонал уже на Украине
При этом в Лондоне отметили, что британские военные специалисты уже присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется.
«
"Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", — сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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