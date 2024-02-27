https://ria.ru/20240227/reject-1929833066.html

Европейские политики отказались вводить войска на Украину

Европейские политики отказались вводить войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Европейские политики отказались вводить войска на Украину

Власти европейских стран отказались отправлять войска на Украину. О том, почему они не поддержали идею Эммануэля Макрона, — в материале РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:30

2024-02-27T17:30

2024-02-27T18:49

специальная военная операция на украине

украина

эммануэль макрон

нато

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Власти европейских стран отказались отправлять войска на Украину. О том, почему они не поддержали идею Эммануэля Макрона, — в материале РИА Новости.Не поддержал никтоКак заявил министр обороны Германии Борис Писториус, по его данным, предложение Макрона прозвучало как пища для размышлений и его никто не поддержал.Канцлер Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил, что стороны изначально договаривались об отказе от направления контингентов."В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили, что то, о чем мы договорились между собой с самого начала, будет применимо и в будущем, а именно: на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО".Отвергли идею и в Италии. По словам вице-премьера и главы МИД Антонио Таяни, отправка войск будет означать для итальянцев состояние войны с Россией."Это идея Макрона. Мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией. Это мое личное мнение, я не выступаю за отправку итальянских войск воевать на Украину".Обсуждали невведение войскВ свою очередь, президент Финляндии Саули Ниинистё в комментарии телеканалу MTV3 заявил, что участники встречи обсудили не ввод войск, а совсем наоборот — то, что его не будет. "В Париже состоялась плодотворная дискуссия, в ходе которой основное внимание было уделено безотлагательным потребностям Украины, особенно в материальной сфере. Возможно, потребуется рассмотреть новые способы их удовлетворения. <…> Активно обсуждались и другие возможные военные и невоенные средства. Широко обсуждался вопрос о том, что военного присутствия не будет. Такая же позиция у Финляндии".Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет, заявил премьер-министр Петр Фиала.По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, даже Киев не запрашивал ввода контингентов."Сейчас мы полностью заняты отправкой передовых средств из Швеции на Украину различными способами, как это делают многие другие страны. <…> Украина также не требует этого (отправки войск. — Прим. ред.). Этот вопрос неактуален", — сказал глава правительства в эфире телеканала SVT.Он также добавил, что с уважением относится к желанию Парижа помочь Киеву, но у Стокгольма другие традиции.Испания также не согласна с французским предложением об отправке европейских сухопутных войск на Украину, заявила представитель правительства Пилар Алегриа."Мы должны сосредоточиться на том, что срочно необходимо, — ускорить отправку оружия", — добавила она.В Будапеште считают, что конфликт надо не расширять, а заканчивать, написал в соцсетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы слышим и видим новости о вчерашней встрече в Париже. Позиция Венгрии ясна и тверда: мы не готовы отправлять на Украину ни оружие, ни солдат. Войну надо не углублять и расширять, а заканчивать".Британский персонал уже на УкраинеПри этом в Лондоне отметили, что британские военные специалисты уже присутствуют на Украине, но расширять контингент не планируется."Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку Вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению", — сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Риши Сунака.Реакция КремляКомментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и странами НАТО. Сам факт обсуждения возможности "направления неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/voyna-1929676956.html

https://ria.ru/20240227/stoltenberg-1929755465.html

https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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украина, эммануэль макрон, нато, россия