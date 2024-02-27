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РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации - РИА Новости, 27.02.2024
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16:50 27.02.2024 (обновлено: 17:43 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/reestr-1929822522.html
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации - РИА Новости, 27.02.2024
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации
Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:50
2024-02-27T17:43
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен не был, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - сообщили в пресс-службе регулятора.В Роскомнадзоре отметили, что конкретная интернет-страница сообщества Steam была внесена в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта было направлено требование удалить указанный противоправный контент.Страница сообщества Steam была внесена в реестр Роскомнадзора на основании решения МВД от 22 февраля.
https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html
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60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия
РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации

РКН: Steam удалили из реестра запрещенной информации после исполнения требования

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен не был, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - сообщили в пресс-службе регулятора.
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В Роскомнадзоре отметили, что конкретная интернет-страница сообщества Steam была внесена в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта было направлено требование удалить указанный противоправный контент.
Страница сообщества Steam была внесена в реестр Роскомнадзора на основании решения МВД от 22 февраля.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссия
 
 
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