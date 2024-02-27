https://ria.ru/20240227/reestr-1929822522.html

РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации

РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации - РИА Новости, 27.02.2024

РКН сообщил, что удалил сайт Steam из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:50

2024-02-27T16:50

2024-02-27T17:43

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор удалил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации после исполнения требования регулятора, доступ к ней ограничен не был, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора."В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", - сообщили в пресс-службе регулятора.В Роскомнадзоре отметили, что конкретная интернет-страница сообщества Steam была внесена в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта было направлено требование удалить указанный противоправный контент.Страница сообщества Steam была внесена в реестр Роскомнадзора на основании решения МВД от 22 февраля.

https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html

https://ria.ru/20240220/organizatsii-1928550692.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия