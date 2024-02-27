https://ria.ru/20240227/raskayanie-1929683952.html

Готовивший взрыв в Рубцовске мужчина вызвался рыть окопы на СВО

Готовивший взрыв в Рубцовске мужчина вызвался рыть окопы на СВО - РИА Новости, 27.02.2024

Готовивший взрыв в Рубцовске мужчина вызвался рыть окопы на СВО

Мужчина, готовивший взрыв в городе Рубцовске Алтайского края, заявил в интервью РИА Новости, что раскаялся и готов рыть окопы на полях спецоперации, чтобы... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:21

2024-02-27T06:21

2024-02-27T07:34

россия

алтайский край

рубцовск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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БАРНАУЛ, 27 фев - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Мужчина, готовивший взрыв в городе Рубцовске Алтайского края, заявил в интервью РИА Новости, что раскаялся и готов рыть окопы на полях спецоперации, чтобы искупить свою вину. Ранее управление ФСБ по Алтайскому краю сообщало, что мужчину задержали в 2023 году, за несколько дней до Дня города. В квартире, где он проживал, обнаружили кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Мужчина рассказал, что, прячась от мобилизации за границей, был завербован проукраинской террористической организацией "Легион "Свобода России"*. По заданию кураторов он должен был взорвать здание администрации Рубцовска. "Я раскаялся полностью, конечно, извинился… В моей ситуации было бы трусостью закончить эту жизнь… Если у меня будет какая-то возможность искупить свою вину хоть малейшая перед страной и так далее, я, конечно, может о странных вещах сейчас скажу про СВО с такими-то статьями, но, скажем так, автомат мне конечно никто не доверит, но лопату может быть и доверят, можно копать окопы, скажем так, в тылу, и это будет тоже польза", - рассказал обвиняемый. Мужчина отметил, что он должен отвечать за свои поступки. Также он подчеркнул, что силовики отнеслись к нему жестко, но по закону. "То есть вся пропаганда, то, что они говорят (участники украинской террористической организации - ред.), что государство гнилое, что законы не соблюдаются - с чего они это взяли?… Меня же не бьет никто, не унижает… Я - предатель… заблудший, который поверил в святые цели какие-то, а связался просто с подонками", - отметил мужчина. В управлении ФСБ по Алтайскому краю РИА Новости рассказали, что в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, по том числе по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). По совокупности статей обвиняемый может быть осужден на большой срок - вплоть до пожизненного.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html

россия

алтайский край

рубцовск

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россия, алтайский край, рубцовск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество