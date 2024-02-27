https://ria.ru/20240227/rabotino-1929773323.html
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 27.02.2024
Рогов рассказал о ситуации в Работино
В Работино на запорожской линии фронта продолжаются ожесточенные позиционные бои, большая часть села перешла в серую зону, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:11
2024-02-27T14:11
2024-02-27T14:24
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В Работино на запорожской линии фронта продолжаются ожесточенные позиционные бои, большая часть села перешла в серую зону, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Наши поддавливают с юга и запада. На данный момент южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в серую зону. Враг засел в северной части", - сказал Рогов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о ситуации в Работино
Рогов: большая часть запорожского села Работино перешла в серую зону