https://ria.ru/20240227/rabotino-1929773323.html

Рогов рассказал о ситуации в Работино

Рогов рассказал о ситуации в Работино - РИА Новости, 27.02.2024

Рогов рассказал о ситуации в Работино

В Работино на запорожской линии фронта продолжаются ожесточенные позиционные бои, большая часть села перешла в серую зону, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:11

2024-02-27T14:11

2024-02-27T14:24

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. В Работино на запорожской линии фронта продолжаются ожесточенные позиционные бои, большая часть села перешла в серую зону, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Позиционные ожесточенные бои в Работино продолжаются. Наши поддавливают с юга и запада. На данный момент южная часть села четко за нами, там взяты пять вражеских опорных пунктов противника, большая же часть Работино перешла в серую зону. Враг засел в северной части", - сказал Рогов. Ранее губернатор области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что российская армия вошла в Работино, продолжая наступать и перемалывать силы ВСУ, в населенном пункте противник уже потерял тысячи жизней и огромное количество техники. Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины