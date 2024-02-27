https://ria.ru/20240227/pvo-1929798772.html
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 27.02.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 69 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:21
2024-02-27T15:21
2024-02-27T15:27
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
су-25
безопасность
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 69 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 138 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области