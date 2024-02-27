https://ria.ru/20240227/pvo-1929798772.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области - РИА Новости, 27.02.2024

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Николаевской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 69 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:21

2024-02-27T15:21

2024-02-27T15:27

специальная военная операция на украине

николаевская область

россия

су-25

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 69 дронов и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Михайловка Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Чернопоповка, Житловка Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Чубаревка, Чистополье, Сладкая Балка Запорожской области, Васильевка, Корсунка Херсонской области, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13 523 беспилотных летательных аппарата, 474 зенитных ракетных комплекса, 15 252 танка и другие боевые бронированные машины, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19 138 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

николаевская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаевская область, россия, су-25, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр