https://ria.ru/20240227/pvo-1929686142.html

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 27.02.2024

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить на территории России террористические атаки с помощью беспилотников... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:15

2024-02-27T07:15

2024-02-27T08:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

белгородская область

брянская область

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить на территории России террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф, белгородская область, брянская область