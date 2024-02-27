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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 27.02.2024 (обновлено: 08:41 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/pvo-1929686142.html
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями - РИА Новости, 27.02.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями
Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить на территории России террористические атаки с помощью беспилотников... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T07:15
2024-02-27T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
белгородская область
брянская область
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить на территории России террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в публикации.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, белгородская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Брянская область
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Брянской и Белгородской областями

МО: силы ПВО уничтожили три БПЛА ВСУ над Брянской и Белгородской областями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить на территории России террористические атаки с помощью беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — говорится в публикации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал.
Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФБелгородская областьБрянская область
 
 
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