https://ria.ru/20240227/putin-1929756800.html
Кремль сообщит, посетит ли Путин церемонию прощания с Лебедевым
Кремль сообщит, посетит ли Путин церемонию прощания с Лебедевым - РИА Новости, 27.02.2024
Кремль сообщит, посетит ли Путин церемонию прощания с Лебедевым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, побывает ли глава государства Владимир Путин на церемонии прощания с... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:20
2024-02-27T13:20
2024-02-27T13:20
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, побывает ли глава государства Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве. "Мы сообщим всё своевременно", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент прийти на прощание с Лебедевым в среду. Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве.
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россия, москва, вячеслав лебедев, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кремль сообщит, посетит ли Путин церемонию прощания с Лебедевым
Песков: Кремль сообщит о возможном приезде Путина на прощание с Лебедевым
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле своевременно сообщат, побывает ли глава государства Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым.
Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. Прощание с ним пройдет в среду в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
"Мы сообщим всё своевременно", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент прийти на прощание с Лебедевым в среду.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева планируют похоронить в среду на Новодевичьем кладбище в Москве.
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