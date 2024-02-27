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Пушилин рассказал о работе по восстановлению жилья в Авдеевке - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/pushilin-1929768063.html
Пушилин рассказал о работе по восстановлению жилья в Авдеевке
Пушилин рассказал о работе по восстановлению жилья в Авдеевке - РИА Новости, 27.02.2024
Пушилин рассказал о работе по восстановлению жилья в Авдеевке
Работа по восстановлению жилья, объектов социальной инфраструктуры и предприятий в освобожденной Авдеевке должна проводиться в комплексе, заявил глава ДНР Денис РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Работа по восстановлению жилья, объектов социальной инфраструктуры и предприятий в освобожденной Авдеевке должна проводиться в комплексе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его информации, Авдеевка – один из старейших населенных пунктов Донбасса, его история насчитывает более 250 лет. "После того, как специалисты коммунальных служб оценят, строители, после этого можно будет подходить уже к мастер-плану и принятию соответствующих решений по восстановлению данного населенного пункта. Опять же, это должно быть обусловлено и восстановлением предприятий, потому что восстанавливать просто жилье без привязки к детским садам, больницам, без привязки к предприятиям, которые будут создавать рабочие места, нецелесообразно. Должна работа проводиться в комплексе", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда". Он напомнил, что есть примеры восстанавливаемых городов - Мариуполь и Волноваха - где виден ощутимый результат. "По Авдеевке, я думаю, мы в гораздо в более сжатые сроки сможем приступить к конкретным действиям и конкретным работам", - отметил глава ДНР, добавив, что полную оценку восстановительным работам возможно будет дать после проведения вооруженными силами всех необходимых мероприятий, поскольку предстоит "очень непростой процесс разминирования с учетом тех боевых действий, которые там происходили". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929529710.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
авдеевка
донецк
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авдеевка, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о работе по восстановлению жилья в Авдеевке

Пушилин: восстановление жилья и соцобъектов в Авдеевке будет идти комплексно

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Работа по восстановлению жилья, объектов социальной инфраструктуры и предприятий в освобожденной Авдеевке должна проводиться в комплексе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По его информации, Авдеевка – один из старейших населенных пунктов Донбасса, его история насчитывает более 250 лет.
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"После того, как специалисты коммунальных служб оценят, строители, после этого можно будет подходить уже к мастер-плану и принятию соответствующих решений по восстановлению данного населенного пункта. Опять же, это должно быть обусловлено и восстановлением предприятий, потому что восстанавливать просто жилье без привязки к детским садам, больницам, без привязки к предприятиям, которые будут создавать рабочие места, нецелесообразно. Должна работа проводиться в комплексе", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Звезда".
Он напомнил, что есть примеры восстанавливаемых городов - Мариуполь и Волноваха - где виден ощутимый результат.
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"По Авдеевке, я думаю, мы в гораздо в более сжатые сроки сможем приступить к конкретным действиям и конкретным работам", - отметил глава ДНР, добавив, что полную оценку восстановительным работам возможно будет дать после проведения вооруженными силами всех необходимых мероприятий, поскольку предстоит "очень непростой процесс разминирования с учетом тех боевых действий, которые там происходили".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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