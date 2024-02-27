https://ria.ru/20240227/programma-1929860585.html

Луценко: в рамках народной программы реализуют около 350 мероприятий

Луценко: в рамках народной программы реализуют около 350 мероприятий - РИА Новости, 27.02.2024

Луценко: в рамках народной программы реализуют около 350 мероприятий

Итоги реализации народной программы в 2023 году и планы на 2024 год были рассмотрены на заседании президиума политсовета партии "Единая Россия" под руководством РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:57

2024-02-27T19:57

2024-02-27T19:57

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

единая россия

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Итоги реализации народной программы в 2023 году и планы на 2024 год были рассмотрены на заседании президиума политсовета партии "Единая Россия" под руководством секретаря ВРО, председателя Законодательного Собрания Вологодской области Андрея Луценко, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Там напомнили, что народная программа сформирована в 2021 году на основе предложений жителей Вологодской области. Инициативы собирались с марта по август 2021 года в несколько этапов. Во-первых, на 11 окружных форумах партии "Единая Россия", в которых приняли участие представители всех муниципалитетов региона. Кроме того, был задействован отраслевой принцип: прошли 35 круглых столов по проблемам образования, культуры, экологии, сельскому хозяйству и ряду других. В этих мероприятиях приняли участие около четырех тысяч человек. Также предложения поступали от жителей через сайт "Градсоветы: общее дело". После анализа поступивших предложений в работу было взято более 196 тысяч обращений. В рамках программы планируется выполнить порядка 11,9 тысячи мероприятий. "В целом, с сентября 2021 года выполнено более 56,9% народной программы. Выполнены или находятся в стадии реализации работы по 4681 объекту, что позволило учесть 101 211 предложений граждан. Объем финансирования с учетом средств местных бюджетов составил более 103 миллиардов рублей. Также на президиуме утвердили итоги реализации народной программы "Единой России" за 2023 год. Выполнено и находится в стадии реализации 99,7% программы", - отметил Луценко, слова которого привели в пресс-службе. По данным местных штабов, в 2023 году среди 1,6 тысячи объектов народной программы ремонтировались и строились региональные и муниципальные дороги, учреждения здравоохранения, образования, объекты культуры, дворы и общественные пространства. Ход реализации народной программы также был рассмотрен на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании области. "До депутатов фракции было доведено соответствующее решение президиума регионального политсовета. Поставлены задачи по дальнейшей работе с народной программой. Отмечу, все пункты и положения программы реализуются на основании решений органов государственной власти и местного самоуправления. Так, в 2024 году планируется реализовать порядка 350 мероприятий на общую сумму более 23 миллиардов рублей", - сообщил Луценко.

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https://ria.ru/20231129/byudzhet-1912665807.html

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вологодская область, андрей луценко, единая россия