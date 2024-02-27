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В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека
В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 27.02.2024
В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T06:27
2024-02-27T06:27
2024-02-27T10:00
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС. Сообщение о возгорании в частном подворье поступило вечером 26 февраля. На место направились подразделения Белогорского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем. "Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена пострадавшая женщина и передана врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. Госпожнадзор регионального МЧС проводит доследственную проверку. Известно, что в доме не установлены пожарные извещатели, которые могли бы предупредить о возгорании.
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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Белогорск, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека
МЧС: в Белогорске при пожаре в частном доме погибли два человека
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС.
Сообщение о возгорании в частном подворье поступило вечером 26 февраля. На место направились подразделения Белогорского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем.
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"Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена пострадавшая женщина и передана врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении.
Госпожнадзор регионального МЧС проводит доследственную проверку. Известно, что в доме не установлены пожарные извещатели, которые могли бы предупредить о возгорании.
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