https://ria.ru/20240227/pozhar-1929684137.html

В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека

В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 27.02.2024

В Приамурье при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T06:27

2024-02-27T06:27

2024-02-27T10:00

происшествия

белогорск

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 фев – РИА Новости. Два человека, мужчина и женщина, погибли в пожаре в частном доме Белогорска Амурской области, сообщает главное управление регионального МЧС. Сообщение о возгорании в частном подворье поступило вечером 26 февраля. На место направились подразделения Белогорского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных кровля горела открытым пламенем. "Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена пострадавшая женщина и передана врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина", - говорится в сообщении. Госпожнадзор регионального МЧС проводит доследственную проверку. Известно, что в доме не установлены пожарные извещатели, которые могли бы предупредить о возгорании.

https://ria.ru/20240227/pozhar-1929673144.html

https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html

белогорск

амурская область

россия

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происшествия, белогорск, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия